Bebe Vio è di nuovo da record: primato italiano nei 100 mt T62

Dopo i successi nella scherma, Bebe Vio continua a stupire tutti anche nell’atletica: dove ha già firmato un record italiano sui 100 metri T62 in 14.12.

La nuova vita sportiva di Bebe Vio

Dopo le sei medaglie olimpiche conquistate nel fioretto, comprese le due d’oro a Rio 2016 e Tokyo 2020, Bebe Vio ha deciso di chiudere il capitolo scherma per dedicarsi all’atletica leggera. La campionessa paralimpica corre ora nella categoria T62, riservata agli atleti con doppia amputazione sotto il ginocchio, aprendo un nuovo capitolo della sua storia sportiva.

Al meeting di Lignano Sabbiadoro, difendendo i colori delle Fiamme Oro Padova, Bebe Vio ha riscritto il primato nazionale sui 100 metri T62, fermando il cronometro su 14.12 secondi. Questo tempo rappresenta il nuovo record italiano di categoria e certifica il rapido progresso dell’azzurra nel suo nuovo sport.

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Il risultato di Lignano arriva pochi giorni dopo il 14.64 fatto registrare ai Campionati italiani paralimpici di Grosseto, già a sua volta un netto passo avanti rispetto al debutto. Nella gara inaugurale, infatti, Bebe aveva corso in 14.75, mostrando una crescita costante prova dopo prova.

Il prossimo traguardo dichiarato da Bebe Vio è la qualificazione ai Giochi olimpici di Los Angeles 2028. L’atleta punta ad arricchire il proprio palmarès con nuovi successi olimpici anche nell’atletica, dopo quelli che l’hanno resa un’icona mondiale nella scherma.