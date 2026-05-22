Sinner, debutto fissato al Roland Garros: l’assalto a Parigi partirà martedì

Jannik Sinner dovrebbe fare il suo debutto al Roland Garros 2026 martedì 26 maggio. Dopo il trionfo agli internazionali d’Italia del 17 maggio, il numero 1 del mondo avrà quindi otto giorni pieni per recuperare energie, ricaricare le batterie e preparare l’assalto al secondo Slam della stagione, Una pausa preziosa, soprattutto dopo un periodo intensissimo e ricco di successi.

Tabur primo ostacolo sulla terra parigina

Il primo avversario dell’altoatesino sarà il francese Clement Tabur, entrato nel tabellone principale grazie a una wild card. Un debutto sulla carta alla portata per Sinner, che potrà così prendere confidenza con la terra rossa di Parigi e con il formato al meglio dei cinque set.

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L’orario preciso e l’ordine di gioco saranno ufficializzati soltanto nel tardo pomeriggio di lunedì, ma l’indicazione sul giorno dell’esordio consente già di delineare il percorso del campione azzurro.

Il possibile cammino fino alla finale

Il calendario, in caso di avanzamento, è già abbastanza chiaro: secondo turno giovedì 28 maggio, terzo turno sabato 30, ottavi lunedì 1° giugno, quarti mercoledì 3, semifinale venerdì 5 e finale domenica 7 giugno. Sinner arriva a Parigi con l’ambizione di completare un’altra tappa della sua crescita, forte di una stagione fin qui dominante e di un rendimento che lo colloca inevitabilmente tra i grandi favoriti.

Il Roland Garros resta una montagna durissima, ma l’azzurro partirà con tempo, fiducia e condizioni ideali per provarci davvero.