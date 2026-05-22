Sciabola maschile, Italia in forza al Cairo: nove azzurri nel tabellone principale

Saranno nove gli sciabolatori italiani protagonisti domani nel tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo al Cairo. Una presenza importante per il gruppo guidato dal CT Andrea Terenzio, che in Egitto punta a confermare competitività e profondità in una prova individuale che assegnerà le medaglie.

Curatoli guida il gruppo, quattro promossi dai gironi

Luca Curatoli era già certo della presenza nel main draw di questo Mondiale grazie allo status di testa di serie. Al capitano azzurro si sono poi aggiunti Cosimo Bertini, Matteo Neri, Edoardo Cantini e Dario Cavaliere, bravi a superare direttamente la fase a gironi grazie a un avvio convincente.

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Un segnale positivo per l’Italia, che si presenta alla fase clou con diversi profili capace di ambire a un percorso importante, e perché no proprio al titolo.

Altri quattro pass dai preliminari: Gallo e Veccia Scavalli si fermano all’ultimo

Il contingente italiano si è allargato ulteriormente attraverso il tabellone preliminare, dove hanno conquistato la qualificazione Marco Mastrullo, Pietro Torre, Leonardo Reale e Leonardo Dreossi.

Non sono invece riusciti a completare il percorso Michele Gallo e Lupo Veccia Scavalli, eliminati all’ultimo assalto, mentre Marco Stigliano si era fermato in precedenza. Domani, dunque, l’Italia tornerà in pedana con nove carte da giocare: non poche e nemmeno leggere.