La Mercedes fa paura anche a Montreal: Antonelli vola, Ferrari prima inseguitrice

La Mercedes si prende la scena nella prima e unica sessione di prove libere del GP del Canada 2026. Sul circuito cittadino di Montreal Andrea Kimi Antonelli ha firmato il miglior tempo in 1’13″402, confermandosi subito tra i principali favoriti del weekend Sprint. Alle sue spalle il compagno George Russell, staccato di 142 millesimi.

Mercedes dominante, Ferrari seconda forza

Il dato più evidente è il margine costruito dalla Mercedes sul resto del gruppo. Antonelli e Russell hanno fato la differenza nel time attack con gomma soft, sfruttando anche il pacchetto di aggiornamenti portato dalla scuderia tedesca in Canada.

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La prima delle inseguitrici è la Ferrari, che chiude con Lewis Hamilton terzo a 774 millesimi a Charles Leclerc quarto a 953. Posizione positivi, distacchi meno: la Rossa c’è, ma per il momento guarda la Mercedes con il binocolo, sperando che non diventi telescopio nel corso del weekend.

Verstappen e McLaren più lontani: ora la Sprint Qualifying

Subito dietro le Ferrari si è piazzato Max Verstappen con la Red Bull, quinto a quasi un secondo dalla vetta. Più attardate le McLaren: Lando Norris ha chiuso sesto a 1″397, Oscar Piastri settimo a 1%561. In top ten anche Arvid Lindblad con Racing Bills, Nico Huklenberg con Audi e Fernando Alonso con Aston Martin.

Le libere, però, rappresentano solo il primo indizio, visto che il vero test arriverà con la Sprint Qualifiying, dove si capirà se il dominio Mercedes è reale o se Ferrari e rivali hanno qualcosa da nascondere.