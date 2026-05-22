Spada femminile, Italia da applausi a Saint-Maur: dieci azzurre nel tabellone principale

Partenza più che positiva per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Saint-Maur. Nella giornata dedicata alle qualificazioni, la squadra azzurra ha piazzato ben dieci atlete nel tabellone principale, confermando profondità, qualità e competitività del gruppo guidato dal CT Dario Chiadò.

Le big già dentro, Marzani e Giulia Paulis perfette nei gironi

Quattro italiane era già qualificate di diritto grazie alla posizione tra le migliori sedici del ranking mondiale: Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk.

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A loro si sono aggiunte subito Roberta Marzani e Giulia Paulis, protagoniste all’esordio e ancora Under 20, entrambe capaci di chiudere la fase a gironi con un percorso netto. Un segnale importante, perché certifica non solo il valore delle atlete più esperto, ma anche la crescita delle nuove leve.

Qualificazione anche per Lucrzia Paulis, Caforio, Bozza e Traditi

Il quadro azzurro si è poi completato attraverso i tabelloni preliminari, dove hanno staccato il pass anche Lucrezia Paulis, Gaia Caforio, Alessandra Bozza e Gaia Traditi. Da sottolineare la doppia festa in casa Paulis, con Lucrezia qualificata insieme alla sorella minore Giulia. Si fermano invece Carola Maccagno e Federica Isola.

Domani, dalle ore 9, spazio alla fase decisiva della gara individuale: con dieci italiane in pedana, l’Italia può guardare alla giornata clou con ambizione e fiducia.