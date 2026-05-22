Spada maschile, Italia a quota sette a Berna: gli azzurri puntano al tabellone principale

Saranno sette gli azzurri protagonisti nel tabellone principale della tappa di Coppa del mondo di spada maschile a Berna. La squadra italiana arriva alla giornata decisiva con un gruppo competitivo e ben distribuito tra atleti già qualificati per ranking e altri capaci di conquistarsi il pass attraverso le qualificazioni.

Galassi e Di Veroli già dentro, Buzzacchino e Piatti brillano nei gironi

Matteo Galassi, numero 2 del mondo, e Davide Di Veroli erano già ammessi di diritto al main draw. A loro si sono aggiunti Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti, protagonisti di una fase a gironi di altissimo livello, chiusa rispettivamente al primo e secondo posto.

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Qualificazione diretta anche per Valerio Cuomo, sedicesimo dopo il primo ste. Un segnale forte per il gruppo azzurro, che ha mostrato subito profondità e qualità.

Mencarelli e Del Contrasto completano il gruppo azzurro

Il quadro italiano si è completato con Simone Mencarelli e Nicola Del Constrasto, bravi a superare il tabellone preliminare e a raggiungere i compagni nella fase principale. Si fermano invece Filippo Armaleo, eliminato nell’assalto decisivo per una stoccata, Fabrizio Cuomo, Cristiano Sena, Ettore Leporati e Andrea Santarelli.

Domani, alle 8.30, si tirerà per le medaglie dell’individuale, mentre domenica toccherà alla prova a squadre guidata dal CT Diego Confalonieri.