Sinner, controlli fisici prima della partenza per Cincinnati e US Open

Il numero uno del mondo si è recato questa mattina alla clinica ortopedica Physioclinic. Una verifica nell’ambito della gestione atletica prima dello swing nordamericano.

Ultimi controlli fisici per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti, dove sarà impegnato nel Masters 1000 di Cincinnati e successivamente agli US Open.

Secondo quanto si apprende, nella mattinata di oggi, martedì 4 agosto, il numero uno del mondo si è recato alla clinica ortopedica Physioclinic per sottoporsi ad alcune verifiche nell’ambito della gestione della propria condizione atletica.

Controlli prima dello swing americano

La visita rientra nel programma di monitoraggio fisico previsto alla vigilia della seconda parte della stagione.

Sinner è atteso negli Stati Uniti per iniziare lo swing nordamericano dal Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento che precederà l’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno.

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Nelle scorse settimane la tappa al J Medical

Il tennista altoatesino aveva già effettuato nelle scorse settimane altri controlli di routine al J Medical di Torino.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli né sono state segnalate problematiche specifiche. Le verifiche precedono la partenza verso gli Stati Uniti e il ritorno in campo nei due principali appuntamenti dell’estate sul cemento nordamericano.