Amichevoli estive su Sky e NOW: Milan-Inter, Chelsea-Juventus e il Napoli in pay-per-view

Da mercoledì 5 a lunedì 17 agosto un ricco programma precampionato tra Europa, Asia e Oceania. Su TV8 la Friuli Venezia Giulia Cup, Atalanta-Athletic Club e Inter-Real Betis.

Prosegue su Sky e in streaming su NOW il programma delle amichevoli precampionato delle principali squadre italiane. Da mercoledì 5 a lunedì 17 agosto saranno protagoniste Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Udinese, impegnate tra Europa, Asia e Oceania.

Il Napoli disputerà invece tre incontri disponibili in pay-per-view su Sky Primafila: contro Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco.

Mercoledì Milan-Inter e Chelsea-Juventus

Il programma si aprirà domani, mercoledì 5 agosto, con due partite quasi in contemporanea.

Alle ore 13, a Perth, andrà in scena il primo derby di Milano della stagione tra Milan e Inter, trasmesso su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni.

Alle 13.30, a Hong Kong, la Juventus affronterà il Chelsea nell’Herbalgy Trophy. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio e verrà raccontato da Stefano Borghi.

Il Napoli affronta l’Osasuna su Sky Primafila

La giornata di mercoledì proseguirà alle 18.30 con Napoli-Osasuna. L’amichevole sarà disponibile in pay-per-view su Sky Primafila, con la telecronaca di Davide Polizzi.

Per la formazione azzurra sarà il primo dei tre incontri di agosto proposti attraverso il servizio a pagamento di Sky.

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Sabato il derby d’Italia tra Juventus e Inter

Sabato 8 agosto il programma si aprirà alle ore 13 con Juventus-Inter. Il derby d’Italia si giocherà a Perth e sarà trasmesso su Sky Sport Uno, con la telecronaca di Stefano Borghi.

Alle 14 toccherà nuovamente al Milan, impegnato a Giacarta contro il Chelsea. La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio e sarà commentata da Massimo Marianella.

Friuli Venezia Giulia Cup con Udinese, Barcellona e Nottingham Forest

Alle ore 20 di sabato 8 agosto il Bluenergy Stadium di Udine ospiterà la Friuli Venezia Giulia Cup, triangolare internazionale con Udinese, Barcellona e Nottingham Forest.

Le tre squadre si affronteranno in incontri della durata di 45 minuti ciascuno. Il torneo sarà trasmesso su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.

Il programma prevede:

Udinese-Nottingham Forest;

Barcellona-Nottingham Forest;

Udinese-Barcellona.

La telecronaca sarà affidata a Dario Massara, con Marina Presello inviata a bordo campo.

Napoli-Celta Vigo sabato sera

Sempre sabato 8 agosto, alle ore 21, il Napoli affronterà il Celta Vigo.

Anche questa amichevole sarà disponibile in pay-per-view su Sky Primafila. La telecronaca sarà di Riccardo Gentile.

Juventus-Palermo l’11 agosto

Martedì 11 agosto la Juventus tornerà in campo a Perth per affrontare il Palermo.

La partita inizierà alle ore 12 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, con la telecronaca di Federico Botti. TV8 proporrà l’incontro in differita alle 19.30.

Il 12 agosto Napoli-Aris Salonicco

Il terzo appuntamento del Napoli su Sky Primafila è in programma mercoledì 12 agosto.

Gli azzurri affronteranno l’Aris Salonicco alle ore 21. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Giovanni Poggi.

Atalanta-Athletic Club per il Trofeo Bortolotti

Venerdì 14 agosto l’Atalanta ospiterà a Bergamo l’Athletic Club per la ventisettesima edizione del Trofeo Bortolotti.

La partita inizierà alle 20.45 e sarà trasmessa su Sky Sport 251 e in chiaro su TV8. Dario Massara curerà la telecronaca, mentre Massimiliano Nebuloni seguirà l’evento da inviato.

A Ferragosto Manchester United-Milan e Inter-Real Betis

Il programma proseguirà anche sabato 15 agosto con due amichevoli internazionali.

Alle ore 16.45 il Milan affronterà il Manchester United. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, con la telecronaca di Maurizio Compagnoni.

Alle 19.30 lo stadio San Nicola di Bari ospiterà Inter-Real Betis. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio e TV8, con Stefano Borghi in telecronaca e Andrea Paventi inviato.

Juventus-Juventus Next Gen il 17 agosto

La programmazione si concluderà lunedì 17 agosto con la tradizionale sfida interna tra Juventus e Juventus Next Gen.

La partita si disputerà alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa su Sky Sport Calcio. La telecronaca sarà di Riccardo Gentile.

Il programma completo delle amichevoli su Sky e NOW

Mercoledì 5 agosto

Ore 13.00: Milan-Inter, Sky Sport Uno;

Ore 13.30: Chelsea-Juventus, Sky Sport Calcio;

Ore 18.30: Napoli-Osasuna, pay-per-view su Sky Primafila.

Sabato 8 agosto

Ore 13.00: Juventus-Inter, Sky Sport Uno;

Ore 14.00: Chelsea-Milan, Sky Sport Calcio;

Ore 20.00: Udinese-Nottingham Forest, Friuli Venezia Giulia Cup, Sky Sport Uno e TV8;

A seguire: Barcellona-Nottingham Forest, Sky Sport Uno e TV8;

A seguire: Udinese-Barcellona, Sky Sport Uno e TV8;

Ore 21.00: Napoli-Celta Vigo, pay-per-view su Sky Primafila.

Martedì 11 agosto

Ore 12.00: Juventus-Palermo, Sky Sport Calcio;

Ore 19.30: Juventus-Palermo in differita su TV8.

Mercoledì 12 agosto

Ore 21.00: Napoli-Aris Salonicco, pay-per-view su Sky Primafila.

Venerdì 14 agosto

Ore 20.45: Atalanta-Athletic Club, Trofeo Bortolotti, Sky Sport 251 e TV8.

Sabato 15 agosto

Ore 16.45: Manchester United-Milan, Sky Sport Calcio;

Ore 19.30: Inter-Real Betis, Sky Sport Calcio e TV8.

Lunedì 17 agosto

Ore 18.00: Juventus-Juventus Next Gen, Sky Sport Calcio.

Aggiornamenti su Sky Sport 24 e sui canali digitali

Per tutta l’estate saranno disponibili aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport su Facebook, X, Instagram e TikTok.

La copertura accompagnerà le squadre italiane verso l’inizio degli impegni ufficiali della stagione, con notizie, risultati, immagini e approfondimenti dalle diverse sedi delle amichevoli.