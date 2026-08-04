Mondiali ginnastica ritmica 2026, le convocate dell’Italia: Raffaeli e Dragas guidano le azzurre

La rassegna iridata si svolgerà a Francoforte dal 12 al 16 agosto e assegnerà i primi pass per Los Angeles 2028. Le Farfalle cercano il rilancio dopo una stagione finora complicata.

L’Italia ha definito le convocazioni per i Mondiali 2026 di ginnastica ritmica, in programma a Francoforte, in Germania, dal 12 al 16 agosto.

La squadra azzurra sarà presente con le individualiste Sofia Raffaeli e Tara Dragas e con il gruppo delle Farfalle composto da Chiara Badii, Sasha Mukhina, Serena Ottaviani, Gaia Pozzi, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi.

Ai Mondiali i primi pass per Los Angeles 2028

La rassegna iridata rappresenta l’appuntamento più importante della stagione e metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Otterranno la qualificazione olimpica le individualiste e le squadre che saliranno sul podio nei rispettivi concorsi generali, gli unici eventi della ginnastica ritmica presenti anche nel programma dei Giochi.

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Sofia Raffaeli punta al podio

I riflettori saranno puntati soprattutto su Sofia Raffaeli, chiamata a competere per una medaglia nel concorso generale e nelle finali di specialità.

La fuoriclasse marchigiana ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali del 2025 e proverà a confermarsi ai vertici internazionali.

Tra le principali avversarie ci sarà la tedesca Darja Varfolomeev, pronta a gareggiare davanti al pubblico di casa.

Tara Dragas seconda individualista azzurra

Accanto a Raffaeli ci sarà Tara Dragas, protagonista di una crescita costante e ormai in grado di confrontarsi ai massimi livelli internazionali.

Per l’Italia sarà quindi una doppia presenza nel torneo individuale, con entrambe le ginnaste impegnate nell’appuntamento decisivo della stagione.

Le Farfalle cercano il cambio di passo

Il gruppo azzurro arriverà a Francoforte con l’obiettivo di invertire la tendenza di una stagione finora priva dei risultati attesi.

Il compito si annuncia difficile, ma il Mondiale offrirà alle Farfalle l’occasione per ritrovare continuità e provare a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Le individualiste convocate

Sofia Raffaeli;

Tara Dragas.

Le Farfalle convocate

Chiara Badii;

Sasha Mukhina;

Serena Ottaviani;

Gaia Pozzi;

Sofia Sicignano;

Bianca Vignozzi.

L’Italia si presenterà dunque a Francoforte con Raffaeli e Dragas nel settore individuale e con una squadra chiamata a ritrovare il proprio miglior livello nel momento più importante della stagione.