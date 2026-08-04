Tiber Skiff, nasce la prima regata internazionale sul Tevere: Roma tra sport e ambiente

Dal 25 al 27 settembre torna “We Can Blu It!”. Atleti da tutto il mondo si sfideranno il 26 settembre nel tratto tra Ponte Milvio e Ponte Sant’Angelo, trasformato per tre giorni in uno spazio dedicato a sport, sostenibilità e partecipazione.

Il Tevere si prepara a ospitare la sua prima regata internazionale di canottaggio. Sono aperte le iscrizioni alla Tiber Skiff, principale novità sportiva di “We Can Blu It! 2026”, la manifestazione organizzata dall’associazione piùblu e in programma a Roma dal 25 al 27 settembre.

Per tre giorni il tratto del fiume compreso tra Ponte Milvio e Ponte Sant’Angelo diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, con competizioni sportive, laboratori, iniziative ambientali e attività rivolte a cittadini, studenti e turisti.

La Tiber Skiff il 26 settembre

La prima edizione della Tiber Skiff si svolgerà sabato 26 settembre e vedrà arrivare nella Capitale atleti provenienti da tutto il mondo.

La regata internazionale è ispirata alla celebre Silver Skiff di Torino e nasce con l’obiettivo di portare il canottaggio nel cuore della città, restituendo centralità al fiume che ha accompagnato la storia e lo sviluppo di Roma.

L’iniziativa rappresenta il cuore sportivo della terza edizione di “We Can Blu It!”, manifestazione dedicata al rapporto tra sport, ambiente e salute.

Il Tevere diventa un palcoscenico internazionale

Dal 25 al 27 settembre il tratto tra Ponte Milvio e Ponte Sant’Angelo ospiterà un programma articolato tra competizioni, attività esperienziali, divulgazione scientifica e partecipazione civica.

L’obiettivo è riportare cittadini, scuole, università, sportivi, aziende e istituzioni a vivere il Tevere come bene comune, patrimonio ambientale e luogo di incontro tra comunità differenti.

Accanto al canottaggio ci saranno anche competizioni di canoa e kayak, con prove aperte al pubblico, e iniziative inclusive realizzate con il coinvolgimento del movimento Special Olympics.

Il 27 settembre l’Almaviva Blu Race

Il programma sportivo comprenderà anche l’Almaviva Blu Race, in calendario domenica 27 settembre.

La gara sarà uno degli appuntamenti principali della manifestazione e contribuirà a rafforzare il legame tra attività fisica, tutela degli ecosistemi acquatici e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.

Clean up e monitoraggi ambientali

“We Can Blu It!” proporrà anche un ampio programma di iniziative ambientali rivolte a cittadini, scuole, università e associazioni del territorio.

Tra le attività previste figurano:

operazioni partecipate di pulizia lungo il Tevere;

recupero e valorizzazione delle discese al fiume;

monitoraggi ambientali;

incontri dedicati alla qualità delle acque;

approfondimenti sugli effetti delle microplastiche con ISDE, Medici per l’Ambiente.

Un villaggio aperto alla città

Sulle banchine sarà allestito un villaggio esperienziale con laboratori, attività educative e incontri con ricercatori e divulgatori.

Saranno presenti spazi dedicati alle scuole e alle università, aree sportive e un palco principale destinato a ospitare talk, premiazioni, spettacoli e confronti sul futuro dei fiumi e delle città.

Alle iniziative parteciperanno:

WWF;

Marevivo;

Greenpeace;

Retake Roma;

FAI;

Legambiente;

Lipu;

Plastic Free;

Evera Clean Up;

Ostia Clean Up;

Tevere Day.

Il Bluetalk su ambiente, salute e città

Tra gli appuntamenti centrali ci sarà anche il Bluetalk, momento di confronto dedicato al rapporto tra ambiente, salute e rigenerazione urbana.

Al dibattito prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della ricerca scientifica, chiamati a discutere il ruolo dei fiumi nella costruzione di città più sostenibili e accessibili.

Collaborazioni, patrocini e partner

La terza edizione di “We Can Blu It!” è organizzata da piùblu in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio e l’AS Luiss. Almaviva, gruppo italiano attivo nell’innovazione digitale, sarà il main partner della manifestazione.

L’evento ha ottenuto il patrocinio di:

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Regione Lazio;

Roma Capitale, Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti;

Coni;

Federazione Italiana Canoa Kayak;

WWF;

Fondazione Marevivo.

Adnkronos sarà media partner. Tra gli sponsor tecnici coinvolti figurano Filippi Boats, Six Senses Roma, Dott e Segafredo.

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Le date di “We Can Blu It! 2026”

Venerdì 25 settembre: apertura della manifestazione e avvio delle attività;

Sabato 26 settembre: prima edizione della Tiber Skiff;

Domenica 27 settembre: Almaviva Blu Race e conclusione dell’evento.

Con la nascita della Tiber Skiff, il Tevere diventa così il centro di un progetto che unisce competizione internazionale, educazione ambientale e partecipazione, proponendo una nuova modalità di vivere il fiume e il suo rapporto con Roma.