Europei di fondo, Paltrinieri sfiora il podio nella 10 km: Wellbrock oro, tre azzurri nei primi sette

Il tedesco trionfa nella Senna davanti a Betlehem e Klemet. Grande rimonta finale per Gregorio, quarto, seguito da Marcello Guidi. Settimo Andrea Filadelli.

Florian Wellbrock ha conquistato il titolo europeo nella 10 chilometri maschile di nuoto in acque libere disputata oggi, martedì 4 agosto, nella Senna. Il tedesco ha completato una rimonta decisiva nell’ultimo giro, chiudendo in 1h55’18”3.

Alle sue spalle si sono classificati l’ungherese David Betlehem, secondo in 1h55’20”5, e l’altro tedesco Oliver Klemet, medaglia di bronzo con il tempo di 1h55’24”8.

Gregorio Paltrinieri ha sfiorato il podio al termine di un grande recupero. Scivolato fino all’ottava posizione nella fase decisiva, l’azzurro è risalito fino al quarto posto in 1h55’34”8. Subito dietro Marcello Guidi, quinto in 1h55’36”7, mentre Andrea Filadelli ha concluso settimo in 1h55’46”8.

La 10 chilometri apre gli Europei nella Senna

La prova maschile ha inaugurato il programma degli Europei di fondo di Parigi 2026. Trentaquattro atleti hanno affrontato il circuito di 1.250 metri, da ripetere otto volte, con partenza e arrivo nei pressi del Pont de Grenelle.

Le condizioni hanno favorito un ritmo elevato sin dalle prime bracciate. L’acqua aveva una temperatura di 24 gradi e la corrente era sensibilmente meno intensa rispetto a quella incontrata durante la prova olimpica del 2024.

Il gruppo è rimasto compatto nella prima parte della gara, nonostante l’andatura sostenuta.

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Paltrinieri insegue il terzo titolo europeo

L’Italia si è affidata all’esperienza di Gregorio Paltrinieri, trentunenne delle Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato da Fabrizio Antonelli al Centro Federale di Ostia.

Il carpigiano cercava il terzo titolo continentale nella distanza, dopo quelli conquistati a Budapest nel 2021 e a Belgrado nel 2024.

Con lui erano presenti il venticinquenne ligure Andrea Filadelli, tesserato per Marina Militare e Superba Nuoto e seguito da Antonelli, e il ventinovenne sardo Marcello Guidi, portacolori di Fiamme Oro e Rari Nantes Cagliari e preparato da Ivan Sacchi.

Velly davanti dopo il terzo giro

Al termine del terzo giro è stato il francese Sacha Velly a transitare al comando, scegliendo di non fermarsi per il rifornimento. Alle sue spalle si trovavano Wellbrock, il campione olimpico Kristof Rasovszky e Paltrinieri.

Anche Guidi e Filadelli sono rimasti nelle posizioni di testa, conservando il contatto con il gruppo dei migliori.

A metà gara Wellbrock ha preso il comando in 58’08”9. Paltrinieri lo seguiva a soli 2”7, davanti ai francesi Marc-Antoine Olivier e Velly. Guidi era ottavo con un ritardo di 7”4, mentre Filadelli occupava la quattordicesima posizione a 12”4.

Paltrinieri resta in scia a Wellbrock

A tre chilometri dal traguardo Wellbrock continuava a dettare il ritmo, con Paltrinieri subito alle sue spalle. Anche Guidi e Filadelli restavano agganciati al gruppo di testa.

Con l’aumento della pressione e del traffico nelle prime posizioni, Gregorio ha però perso alcune posizioni dopo aver seguito per diversi chilometri il tedesco.

Nel penultimo giro Betlehem ha affiancato Wellbrock, prima di piazzare un deciso cambio di ritmo all’inizio dell’ultima tornata.

Betlehem prova la fuga, Wellbrock reagisce

L’accelerazione dell’ungherese ha inizialmente messo in difficoltà Wellbrock, che è comunque riuscito a rimanere in scia. Klemet si è portato nelle prime posizioni, mentre alle loro spalle francesi e italiani hanno provato a ricucire il distacco.

Il terzetto composto da Betlehem, Klemet e Wellbrock è riuscito a creare il break decisivo. Marc-Antoine Olivier si è attestato in quarta posizione, con gli azzurri costretti alla rimonta.

Guidi e Filadelli hanno aumentato l’andatura nel tentativo di rientrare, ma il margine accumulato dai primi tre è rimasto consistente.

La rimonta decisiva di Wellbrock

A 600 metri dal traguardo Betlehem guidava ancora davanti a Klemet e Wellbrock. Il futuro campione europeo ha però ritrovato le energie necessarie per affiancare l’ungherese e lanciare la volata per il titolo.

Wellbrock ha piazzato l’azione decisiva nell’imbuto finale, imponendosi davanti a Betlehem. Klemet ha conservato la terza posizione e completato il podio.

Nelle battute conclusive Paltrinieri ha prodotto un’altra importante accelerazione, recuperando quattro posizioni e chiudendo quarto. Guidi si è classificato quinto, mentre Filadelli ha portato tre italiani tra i primi sette.

L’ordine d’arrivo della 10 chilometri maschile

Florian Wellbrock, Germania, 1h55’18”3; David Betlehem, Ungheria, 1h55’20”5; Oliver Klemet, Germania, 1h55’24”8; Gregorio Paltrinieri, Italia, 1h55’34”8; Marcello Guidi, Italia, 1h55’36”7; Hector Pardoe, Gran Bretagna, 1h55’43”3; Andrea Filadelli, Italia, 1h55’46”8.

Alle 14.30 la gara femminile

Il programma della prima giornata proseguirà alle ore 14.30 con la 10 chilometri femminile.

L’Italia sarà rappresentata dalla medaglia di bronzo olimpica Ginevra Taddeucci, da Linda Caponi e da Giulia Berton, pronte a scendere in acqua nella Senna per la seconda finale della giornata.