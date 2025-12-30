BOclassic di Bolzano, Battocletti per chiudere il 2025 da protagonista

Mercoledì 31 dicembre la fuoriclasse azzurra va a caccia della terza vittoria consecutiva nella BOclassic di San Silvestro. Tra gli uomini Crippa sfida Kejelcha e Bekele. Diretta su RaiSport dalle 12.45.

Bolzano si prepara a salutare il 2025 con uno degli appuntamenti più iconici dell’atletica europea. Mercoledì 31 dicembre, le strade del centro altoatesino ospiteranno la 51ª BOclassic Alto Adige, tradizionale gara di San Silvestro che vedrà al via alcuni dei migliori specialisti del mezzofondo internazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Battocletti a caccia del tris

L’evento femminile, sulla distanza dei 5 chilometri, avrà come grande protagonista Nadia Battocletti, pronta a inseguire la terza vittoria consecutiva dopo i successi delle ultime due edizioni. Per la trentina delle Fiamme Azzurre sarà anche la prima gara dopo il secondo trionfo europeo consecutivo nel cross, a coronamento di una stagione straordinaria.

Il 2025 di Battocletti è stato infatti impreziosito anche dalle due medaglie ai Mondiali di Tokyo, con l’argento nei 10.000 metri e il bronzo nei 5.000, risultati che la consacrano tra le migliori interpreti mondiali della specialità.

«Vengo da un periodo molto intenso – ha spiegato l’azzurra in conferenza stampa – ma sono felice di tornare a Bolzano. È una gara che sento mia, il percorso è leggermente cambiato e andrò a vederlo con calma». L’ultimo tratto si snoderà nel nuovo parco cittadino, prima dell’arrivo in piazza Walther.

Battocletti, primatista europea dei 5 km su strada con il 14:32 ottenuto a Tokyo, troverà una concorrenza qualificata: tra le iscritte l’etiope Ksanet Alem, la britannica Cari Hughes, la burundese Elvanie Nimbona, oltre a un nutrito gruppo di azzurre come Federica Del Buono, Valentina Gemetto, Micol Majori e Sara Nestola, al rientro dopo l’infortunio.

Gara maschile: Crippa contro i big africani

Promette grande spettacolo anche la gara maschile sui 10 chilometri, con Yeman Crippa deciso a interrompere la serie di tre secondi posti consecutivi ottenuti alla BOclassic. L’azzurro delle Fiamme Oro dovrà però misurarsi con un cast di altissimo livello.

In prima fila l’etiope Yomif Kejelcha, argento mondiale dei 10.000 metri, e il vincitore uscente Telahun Haile Bekele, oltre al keniano Charles Rotich e al sudafricano Maxime Chaumeton. Bekele ha già avvertito: «Sono in forma e mi piace correre in Italia, ma quest’anno la gara sarà ancora più dura».

Al via anche il campione italiano di mezza maratona Badr Jaafari e il tricolore di cross Luca Alfieri, mentre Pietro Riva sarà assente per influenza.

Una festa di sport per tutta la città

La BOclassic sarà come sempre accompagnata da eventi collaterali molto partecipati: la Pensplan Centrum Just for Fun (10.45), la BOclassic Ladurner amatoriale (11.30) e il Trofeo giovanile Raiffeisen (12.20), confermando il forte legame tra la gara e la città, nel pieno del periodo dei Mercatini di Natale.

TV e streaming

La 51ª BOclassic Alto Adige sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport mercoledì 31 dicembre dalle 12.45 alle 14.00, con streaming su RaiPlay.