Sinner dopo il trionfo di Wimbledon: vacanze, incognita Montreal e obiettivo Us Open

Il numero uno azzurro, reduce dal trionfo a Wimbledon, non giocherà tornei a luglio. Il rientro potrebbe arrivare ad agosto al Masters 1000 del Canada, ma la presenza a Montreal resta da valutare.

Jannik Sinner si gode il trionfo di Wimbledon e guarda già ai prossimi obiettivi della stagione. Il tennista azzurro ha appena conquistato il suo secondo titolo consecutivo sull’erba londinese, battendo Alexander Zverev in finale e mettendo in bacheca il primo Slam del 2026, il quinto della carriera.

Dopo le delusioni di Melbourne e soprattutto di Parigi, Sinner ha ritrovato il successo nel Major britannico e ora si concederà un periodo di riposo prima della parte conclusiva dell’anno.

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Sinner non giocherà tornei a luglio

Il calendario di Jannik Sinner non prevede impegni nel mese di luglio. L’azzurro potrà così staccare la spina e recuperare energie dopo la lunga stagione sull’erba culminata con la vittoria a Wimbledon.

Il periodo di vacanza dovrebbe durare poco meno di un mese, con il ritorno in campo previsto ad agosto.

Montreal resta un’incognita

Il primo possibile appuntamento per Sinner è il Masters 1000 del Canada, quest’anno in programma a Montreal dal 2 al 13 agosto.

Si tratta di uno dei tornei obbligatori, con iscrizione automatica alla entry list. Il nome dell’azzurro al momento compare ancora nell’elenco dei partecipanti, ma la decisione definitiva sarà presa più avanti.

La presenza a Montreal resta quindi incerta, anche perché lo scorso anno Sinner aveva scelto di saltare il torneo per concentrarsi sulla trasferta americana.

Cincinnati prima degli Us Open

Dopo Montreal, il calendario prevede il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto.

Sinner arriverebbe al torneo dopo la finale raggiunta nella passata stagione e persa contro Carlos Alcaraz, in una partita condizionata da un malore accusato in campo dopo pochi game.

Obiettivo Us Open

Il grande obiettivo della seconda parte dell’estate sarà lo Us Open, ultimo Slam della stagione.

Il torneo prenderà il via il 30 agosto e si concluderà con la finale di domenica 13 settembre. Per Sinner sarà uno degli appuntamenti centrali dopo il trionfo di Wimbledon e il periodo di recupero previsto nelle prossime settimane.

Il calendario di Sinner

Luglio

Nessun torneo in programma

2-13 agosto

Masters 1000 del Canada, Montreal

Presenza ancora da valutare

13-23 agosto

Masters 1000 di Cincinnati

30 agosto-13 settembre

Us Open