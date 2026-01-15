Sinner conferma Cahill: il coach resterà nel team anche nel 2026

L’annuncio a Melbourne durante il sorteggio degli Australian Open: Darren Cahill proseguirà il lavoro con Jannik insieme a Simone Vagnozzi

Jannik Sinner scioglie uno dei nodi più attesi alla vigilia degli Australian Open 2026. A margine del sorteggio del primo Slam della stagione, dove era presente come ospite d’onore, il numero due del mondo ha ufficializzato la permanenza di Darren Cahill nel proprio staff tecnico anche per il 2026.

Il coach australiano continuerà ad affiancare l’azzurro insieme a Simone Vagnozzi, confermando così un assetto che negli ultimi anni ha contribuito in maniera decisiva alla crescita tecnica e mentale del tennista altoatesino.

La scelta condivisa dopo un confronto a fine stagione

A spiegare le motivazioni è stato lo stesso Sinner, che ha raccontato di un confronto diretto avvenuto al termine del 2025:

«Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione».

Una decisione maturata senza fretta, segnale della solidità di un rapporto costruito nel tempo e diventato un punto di riferimento non solo sul piano tecnico.

“Mi dà calma e sicurezza”: il valore umano del rapporto

Sinner ha poi posto l’accento su un aspetto spesso determinante ad altissimo livello: la fiducia reciproca.

«Darren mi dà tanta calma e mi sento molto al sicuro con lui nell’angolo, e non solo io, ma anche il resto del team».

Parole che confermano come il ruolo di Cahill vada oltre la semplice consulenza tecnica, estendendosi alla gestione emotiva e alla stabilità del gruppo di lavoro.

Obiettivo Australian Open: debutto con Hugo Gaston

Sul campo, l’attenzione ora si sposta sul torneo. Sinner farà il suo esordio agli Australian Open 2026 contro il francese Hugo Gaston, numero 94 del ranking mondiale, già affrontato e battuto nei precedenti del 2021.

Con la conferma di Cahill e la continuità garantita dallo staff, l’azzurro si presenta a Melbourne con certezze tecniche e mentali, pronto a difendere il titolo e a rilanciare le proprie ambizioni Slam.