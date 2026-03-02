La F1 non si ferma: GP d’Australia confermato nonostante le tensioni globali

Nelle ultime ore l’escalation internazionale seguita all’attacco contro l’Iran da parte di Stati Uniti e Israele ha acceso dubbi sui grandi eventi itineranti, Formula 1 compresa. L’attenzione si è spostata subito sul GP d’Australia, in programma a Melbourne nel fine settimana, perché l’organizzazione del mondiale dipende da una catena logistica enorme: voli, trasporti, merci, personale.

La risposta ufficiale, però, è arrivata in modo netto: la gara si farà regolarmente e l’arrivo dei team in Australia è considerato sotto controllo. Il messaggio, in sostanza, è: “calma, la macchina F1 è costruita per gestire emergenze e cambi di piano”.

La conferma ufficiale: “Ci saremo”

A rassicurare tifosi ed appassionati è stato Travis Auld, CEO del GP d’Australia, spiegando che la crisi non ha prodotto effetti concreti sul trasferimento di squadre ed addetti ai lavori in Oceania. Secondo Auld, i principali protagonisti del weekend arriveranno a Melbourne nei tempi previsti.

L’affermazione non è solo una frase di circostanza: indica che la priorità è stata data alle figure indispensabili per far funzionare l’intero sistema gara, dalle decisioni sportive alle operazioni in pista. L’idea è amplie: se anche ci fossero ritardi marginali, non devono toccare il “cuore” del GP.

Come si evita il caos: rapidità e priorità

Auld ha sottolineato un punto chiave: la Formula 1 è abituata a muovere persone e materiali in tutto il mondo e, quando serve, sa cambiare rotta rapidamente. In pratica, la categoria ha rimesso mano ai piani di volo con tempi stretti, riorganizzando gli spostamenti per garantire l’arrivo dei gruppi essenziali entro le scadenze operative.

Alcuni membri dello staff non prioritario stanno partendo in queste ore, ma la situazione descritta sembra gestibile. Anzi, Auld ha lasciato intendere che, in linea teorica, si potrebbe persino correre anche senza una parte del personale, pur preferendo avere ovviamente tutti al loro posto. Tradotto: nessuna improvvisazione, solo un piano B già pronto in tasca.