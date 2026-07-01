Sinner-Borges, secondo ostacolo a Wimbledon: orario, tv e insidie del match

Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 1° luglio, per il secondo turno di Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo affronterà il portoghese Nuno Borger sul Central Court dell’All englas Club, in un match programmato non prima delle 14.30 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su Sky Go e NOW.

Sinner cerca continuità dopo il debutto

L’azzurro arriva all’appuntamento dopo un esordio tutt’altro che semplice. Contro Miomir Kecmanovic, Sinner ha dovuto lottare fino al quinto set per conquistare il passaggio del turno, mostrando carattere ma anche qualche passaggio a vuoto. Contro Borges servirà quinti una prestazione più continua, soprattutto per evitare di concedere fiducia a un avversario in crescita sull’erba.

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Il campione altoatesino resta naturalmente favorito, ma dovrà ritrovare maggiore brillantezza nei turni di servizio e più incisività negli scambi da fondo. A Wimbledon, soprattutto nei primi turni, abbassare l’attenzione può diventare pericoloso in fretta.

Borges in fiducia: precedente favorevole all’azzurro

Dall’altra parte della rete ci sarà un Nuno Borges arrivato a Londra con buone sensazioni. Il portoghese, numero 48 del ranking ATP, ha superato all’esordio lo statunitense Tristan Boyer in tre set, imponendosi 6-3, 7-5, 7-5. Prima dei Championships aveva inoltre raggiunto la semifinale dell’ATP di Maiorca, confermando progressi interessanti su questa superficie.

Sinner e Borger si sono affrontati una sola volta nel circuito maggiore: agli ottavi del torneo di Sofia 2022, con vittoria dell’italiano per 6-3, 6-4 sul cemento indoor. Oggi, però, sarà un’altra storia: erba, Centre Court e pressione da campione in carica con un solo obiettivo per Sinner: vincere e avvicinarsi alla seconda settimana.