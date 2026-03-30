Sinner, Bezzecchi, Antonelli: la domenica d’oro dello sport italiano

Il 29 marzo 2026 resta una giornata speciale per l’Italia dello sport: successi in contemporanea tra tennis, MotoGP e Formula 1 con protagonisti tre giovani campioni.

Ci sono giornate sportive destinate a lasciare il segno, e quella del 29 marzo 2026 rientra senza dubbio tra queste. In poche ore, su tre palcoscenici internazionali diversi, tre atleti italiani hanno conquistato il primo posto nelle rispettive discipline: Jannik Sinner a Miami nel tennis, Marco Bezzecchi ad Austin in MotoGP e Kimi Antonelli a Suzuka in Formula 1. Una coincidenza temporale che racconta il momento particolarmente positivo dello sport italiano ad alto livello.

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Sinner domina sul cemento americano

In Florida Jannik Sinner ha completato una prestazione di grande solidità vincendo sia Indian Wells sia Miami senza perdere alcun set nei due tornei. Un risultato di grande rilievo nel panorama del tennis maschile, considerando che il cosiddetto Sunshine Double era stato centrato in passato da pochi giocatori e mai con una simile continuità di rendimento. In finale ha superato Jiří Lehečka, mostrando sicurezza e qualità tecnica lungo tutto il torneo. Al termine dell’incontro ha scritto sulla telecamera la dedica “BEZ, KIMI: ITALIA!”, un riferimento agli altri due protagonisti della giornata.

Bezzecchi allunga nel Mondiale MotoGP

Sul circuito texano di Austin Marco Bezzecchi ha conquistato il successo nel Gran Premio delle Americhe, ottenendo la terza vittoria consecutiva nelle prime tre gare della stagione MotoGP. Il pilota Aprilia Racing ha condotto la gara con autorità, portandosi al comando della classifica iridata davanti a Jorge Martín e Pedro Acosta. Un avvio di stagione particolarmente efficace che conferma la competitività del pilota cresciuto nella VR46 Academy.

Antonelli in testa al Mondiale di Formula 1

A Suzuka Kimi Antonelli ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in Formula 1 dopo il successo di Shanghai, raggiungendo la prima posizione nella classifica mondiale. A 19 anni, 7 mesi e 4 giorni diventa il pilota più giovane a guidare il campionato negli ultimi decenni, riportando un italiano al vertice della Formula 1 dopo molti anni. La scelta della Mercedes di puntare su di lui sta trovando risposte importanti in pista.

Una generazione di talenti protagonisti a livello internazionale

I tre successi arrivati nello stesso giorno confermano il buon momento dello sport italiano in diverse discipline. Tennis, motorsport e altre specialità stanno offrendo risultati di rilievo a livello mondiale, con atleti capaci di competere stabilmente ai vertici. Un segnale positivo per il movimento sportivo nazionale, che continua a raccogliere risultati in contesti internazionali di alto profilo.