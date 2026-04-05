Sinner-Bergs avanti nel doppio a Monte-Carlo: battuti Machac e Ruud

L’azzurro debutta con una vittoria nel torneo di doppio del Masters 1000: successo in due set dopo una rimonta nel secondo parziale.

Jannik Sinner parte con il piede giusto al Masters 1000 di Monte-Carlo. In attesa dell’esordio nel singolare, il tennista azzurro ha debuttato nel torneo di doppio insieme al belga Zizou Bergs, conquistando la qualificazione al secondo turno.

La coppia ha superato il ceco Tomas Machac e il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 7-5 sul campo centrale intitolato a Ranieri III.

Rimonta decisiva nel secondo set

Match equilibrato, soprattutto nel secondo parziale, quando Sinner e Bergs sono stati costretti a recuperare dopo un avvio complicato.

Sotto 0-3 e poi 2-4, la coppia è riuscita a reagire nei momenti decisivi, trovando il break decisivo che ha permesso di chiudere la sfida in due set e conquistare il passaggio del turno.

In attesa del debutto in singolare

Per Sinner si tratta di un primo passo positivo nel torneo monegasco, che inaugura la stagione sulla terra rossa.

Il numero uno azzurro è atteso ora anche dall’esordio nel tabellone di singolare, dopo aver già mostrato buone sensazioni nella giornata di avvicinamento tra campo e attività con i giovani appassionati.