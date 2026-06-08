Sinner all’ospedale San Raffaele per accertamenti: cosa è successo

Jannik Sinner si è recato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati: cosa ne è emerso

Il punto dopo il Roland Garros. Jannik Sinner non si ferma un solo istante e, archiviata la cocente eliminazione nel Grande Slam francese, corre subito ai ripari per fare chiarezza sul misterioso crollo fisico che lo ha clamorosamente tradito sul rosso parigino.

Dopo una breve pausa rigenerante in Sardegna – anche per investimenti privati -, il numero uno al mondo è sbarcato questa mattina al San Raffaele di Milano per una batteria di accertamenti clinici programmati.

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Non si tratta affatto di un’emergenza, ma di un’indagine a tutto tondo sul suo motore biologico. Già transitato nei giorni scorsi dal J-Medical per una prima serie di esami, l’altoatesino ha deciso di approfondire la situazione nel capoluogo lombardo, con l’ipotesi concreta di prolungare tutte le diagnosi del caso anche alla giornata di domani.

Le condizioni di Sinner dopo il Roland Garros

L’obiettivo è uno solo: trovare il bandolo della matassa di un calo fisico e prestazionale che ha sorpreso tutti, a partire dal suo team, e che ha spalancato le porte della bruciante sconfitta contro Cerundolo. Il tempo di un check-up completo e Sinner torna a macinare chilometri.

La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì a Monaco di Baviera, in vista di Wimbledon. Il numero uno salterà tuttavia i tradizionali tornei di avvicinamento sull’erba per tentare di arrivare al meglio possibile a Wimbledon.

Dai controlli, per fortuna, non è emersa nessuna criticità significativa, per cui Sinner può guardare oltre e con la speranza che a Wimbledon sia il suo anno.