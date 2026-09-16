Un Mare di Azzurri con Rossano Galtarossa, Presidente FIC

Per i Giochi del Mediterraneo 2026 la Federazione Italiana Canottaggio, come spiega il presidente Rossano Galtarossa, ha fatto una scelta ben precisa, puntando sugli Under 23 e ottenendo in cambio 7 medaglie, oltre alla possibilità irripetibile di far vivere ai più giovani un’atmosfera magica come quella che solo queste competizioni sanno offrire.

Rossano Galtarossa ha partecipato a ben sei edizioni dei Giochi Olimpici, un record, da Barcellona ’92 a Pechino 2008, con un oro, un argento, due bronzi e un quarto posto e, altresì, gareggiando anche in 12 campionati mondiali, guadagnando il podio ben dieci volte con cinque medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo.

Los Angeles 2028 non è così lontana, e avere modo di solcare già le acque più prestigiose può fare la differenza quando sarà il momento.

Siamo andati alla scoperta di un movimento vincente con una tradizione storica

Guarda l’intervista per entrare nel cuore della ginnastica azzurra CLICCA QUI

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.

Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.

Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.

L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it