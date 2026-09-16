Giro d’Abruzzo, Jasch vince in solitaria la seconda tappa: Fancellu resta leader

Il tedesco della Tudor Pro Cycling Team conquista la Popoli Terme-Caramanico Terme con uno scatto nell’ultimo chilometro. Fancellu conserva la maglia di leader con 4” di vantaggio.
Parla tedesco la seconda tappa del Giro d’Abruzzo. Nella Popoli Terme-Caramanico Terme di 143 chilometri si impone Lennart Jasch della Tudor Pro Cycling Team, protagonista di uno scatto decisivo nell’ultimo chilometro.
Una frazione particolarmente movimentata, caratterizzata da circa 2.500 metri di dislivello, che ha premiato il corridore tedesco, passato al ciclismo soltanto tre anni fa dopo una carriera nel pattinaggio su ghiaccio.
Jasch scatta nel finale e vince con 9 secondi di vantaggio
Jasch ha trovato l’azione vincente nell’ultimo chilometro, riuscendo a fare il vuoto e a presentarsi da solo sul traguardo di Caramanico Terme.
Il tedesco ha chiuso in 3 ore 36 minuti e 26 secondi, precedendo di 9 secondi il francese Dorian Godon della Netcompany INEOS.
Terzo posto per Matteo Scalco della XDS Astana Development Team, arrivato con lo stesso tempo di Godon.
Fancellu conserva la maglia di leader
Nonostante il successo di Jasch, Alessandro Fancellu mantiene il comando della classifica generale.
L’italiano guida con il tempo complessivo di 7h27’48” e conserva 4 secondi di vantaggio sul vincitore di giornata. Terzo Mathys Rondel a 6”, seguito da Diego Ulissi a 8” e Nicolò Garibbo a 12”.
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Giro d’Abruzzo, l’ordine d’arrivo della seconda tappa
1. Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) – 3h36’26”
2. Dorian Godon (Netcompany INEOS) +9”
3. Matteo Scalco (XDS Astana Development Team) s.t.
4. Tommaso Dati (Team UKYO) s.t.
5. Nicolò Garibbo (Team UKYO) s.t.
6. Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) s.t.
7. Riccardo Lorello (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) s.t.
8. Giacomo Ballabio (Team Vorarlberg) s.t.
9. Riccardo Barbuto (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) s.t.
10. Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi) s.t.
La classifica generale
1. Alessandro Fancellu – 7h27’48”
2. Lennart Jasch +4”
3. Mathys Rondel +6”
4. Diego Ulissi +8”
5. Nicolò Garibbo +12”
Domani la terza tappa
Il Giro d’Abruzzo proseguirà domani, giovedì 17 settembre, con la terza frazione: Oricola-Piana del Cavaliere-San Benedetto dei Marsi, lunga 158 chilometri.
Una tappa che, sulla carta, potrebbe offrire una nuova occasione ai velocisti prima delle ultime battaglie per la classifica generale.