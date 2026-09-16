Mondiali canoa polo 2026, Italia travolgente all’esordio: Malesia battuta 11-1

Partenza perfetta per gli azzurri nel Gruppo D a Duisburg: 5-0 già all’intervallo e tripletta di Fabrizio Massa. Nell’altra gara del girone i Paesi Bassi superano 2-0 la Svezia.
Esordio travolgente per l’Italia maschile ai Mondiali senior 2026 di canoa polo in corso a Duisburg. Nel primo incontro del Gruppo D, la Nazionale azzurra ha dominato la Malesia imponendosi con un netto 11-1.
Una partita mai realmente in discussione, con l’Italia avanti 5-0 già all’intervallo e capace di continuare a spingere anche nella seconda frazione.
Italia-Malesia, azzurri avanti 5-0 nel primo tempo
A sbloccare il risultato è Giuseppe Ruggiero dopo appena 1’53”. Il raddoppio arriva al 5’03” con Fabrizio Massa, prima del 3-0 firmato da Luca Costanzo al 6’10”.
L’Italia continua ad aumentare il ritmo e all’8’06” trova anche la quarta rete con Gianmarco Emanuele. A pochi secondi dall’intervallo è invece Edoardo Corvaia, al 9’53”, a fissare il punteggio sul 5-0.
Massa firma la tripletta nella ripresa
Il copione non cambia nel secondo tempo. Alessandro Schiano Di Cola realizza il 6-0 al 12’14”, quindi Massa trova la propria seconda rete personale al 13’39”.
Al 14’41” arriva anche la doppietta di Corvaia per l’8-0. La Malesia riesce a trovare il gol della bandiera al 15’32” con Mohamad Nazrin Najib, ma la reazione azzurra è immediata.
Luca Costanzo firma il 9-1 al 15’57”, Andrea Bertelloni porta il punteggio sul 10-1 al 17’33” e infine, a 18’39”, Fabrizio Massa completa la tripletta personale per il definitivo 11-1.
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Gruppo D, vincono anche i Paesi Bassi
Nell’altra partita del raggruppamento, i Paesi Bassi hanno battuto la Svezia per 2-0.
L’Italia apre dunque il proprio percorso mondiale con una prestazione convincente e una larga vittoria, mettendo subito in mostra efficacia offensiva e solidità nella prima gara della fase a gironi.