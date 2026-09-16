Formula 1, calendario 2027: 24 Gran Premi e 10 Sprint, Monza tra gli appuntamenti con il format corto

La stagione partirà il 14 marzo in Bahrain e si chiuderà il 12 dicembre ad Abu Dhabi. Tornano Portogallo e Turchia, mentre le Sprint salgono da sei a dieci.

Ventiquattro Gran Premi, dieci weekend Sprint e tappe in 22 Paesi diversi. È il calendario della Formula 1 2027, che scatterà a metà marzo in Bahrain e si concluderà a dicembre ad Abu Dhabi.

Prima dell’inizio del Mondiale sono previsti i test prestagionali sul circuito di Sakhir dal 24 al 27 febbraio. La prima gara dell’anno si disputerà invece nel weekend del 12-14 marzo, sempre in Bahrain.

Formula 1 2027, tornano Portogallo e Turchia

Dopo il debutto in Bahrain, il calendario proseguirà con Arabia Saudita, Australia, Giappone, Cina, Miami e Canada, prima dell’arrivo in Europa a giugno.

La parte europea comprenderà Monaco, Portogallo, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Ungheria, Italia, Spagna, Azerbaijan e Turchia.

Da ottobre il Circus lascerà nuovamente il Vecchio Continente per le gare di Singapore, Austin, Città del Messico, San Paolo, Las Vegas e Qatar, prima del gran finale ad Abu Dhabi dal 10 al 12 dicembre.

Tra le principali novità figurano dunque il ritorno del Portogallo e della Turchia nel calendario iridato.

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Le Sprint salgono a dieci: c’è anche Monza

Nel 2027 aumenteranno anche i weekend con gara Sprint, che passeranno da sei a dieci.

Per la prima volta ospiteranno una Sprint Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi. Il format tornerà invece su circuiti che lo hanno già sperimentato come Montreal, Silverstone, Monza, San Paolo e Lusail.

Per Monza non sarà un debutto: lo storico circuito italiano aveva già ospitato la Sprint nel 2021, vinta da Valtteri Bottas con la Mercedes.

Secondo i dati citati dalla Formula 1, dall’introduzione del format nel 2021 i weekend Sprint hanno registrato un pubblico complessivo superiore del 12% rispetto ai fine settimana senza gara corta.

Domenicali: “Un palcoscenico straordinario”

Il presidente e CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha sottolineato la varietà del nuovo calendario.

“Il calendario 2027 riunisce alcuni dei circuiti più iconici e delle città più vivaci del mondo”, ha dichiarato, accogliendo con soddisfazione il ritorno di Portogallo e Turchia e l’aumento delle Sprint.

Il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem ha invece evidenziato come il calendario combini tradizione, innovazione e coinvolgimento dei tifosi, mantenendo gli standard sportivi del campionato.

Formula 1 2027, il calendario completo

12-14 marzo – Bahrain, Sakhir (weekend Sprint)

19-21 marzo – Arabia Saudita, Jeddah

2-4 aprile – Australia, Melbourne (weekend Sprint)

9-11 aprile – Giappone, Suzuka (weekend Sprint)

16-18 aprile – Cina, Shanghai

30 aprile-2 maggio – Miami

21-23 maggio – Canada, Montreal (weekend Sprint)

4-6 giugno – Monaco, Montecarlo (weekend Sprint)

18-20 giugno – Portogallo, Portimão

2-4 luglio – Gran Bretagna, Silverstone (weekend Sprint)

9-11 luglio – Austria, Spielberg

23-25 luglio – Belgio, Spa-Francorchamps

30 luglio-1 agosto – Ungheria, Budapest

3-5 settembre – Italia, Monza (weekend Sprint)

10-12 settembre – Spagna, Madrid

24-26 settembre – Azerbaijan, Baku

1-3 ottobre – Turchia, Istanbul

8-10 ottobre – Singapore

22-24 ottobre – Stati Uniti, Austin

29-31 ottobre – Messico, Città del Messico

5-7 novembre – Brasile, San Paolo (weekend Sprint)

18-20 novembre – Las Vegas

3-5 dicembre – Qatar, Lusail (weekend Sprint)

10-12 dicembre – Abu Dhabi, Yas Island (weekend Sprint)

La Formula 1 2027 si svilupperà quindi su cinque continenti, con una stagione lunga nove mesi e un numero record di appuntamenti Sprint.