Formula 1, calendario 2027: 24 Gran Premi e 10 Sprint, Monza tra gli appuntamenti con il format corto

La stagione partirà il 14 marzo in Bahrain e si chiuderà il 12 dicembre ad Abu Dhabi. Tornano Portogallo e Turchia, mentre le Sprint salgono da sei a dieci.
Ventiquattro Gran Premi, dieci weekend Sprint e tappe in 22 Paesi diversi. È il calendario della Formula 1 2027, che scatterà a metà marzo in Bahrain e si concluderà a dicembre ad Abu Dhabi.
Prima dell’inizio del Mondiale sono previsti i test prestagionali sul circuito di Sakhir dal 24 al 27 febbraio. La prima gara dell’anno si disputerà invece nel weekend del 12-14 marzo, sempre in Bahrain.
Formula 1 2027, tornano Portogallo e Turchia
Dopo il debutto in Bahrain, il calendario proseguirà con Arabia Saudita, Australia, Giappone, Cina, Miami e Canada, prima dell’arrivo in Europa a giugno.
La parte europea comprenderà Monaco, Portogallo, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Ungheria, Italia, Spagna, Azerbaijan e Turchia.
Da ottobre il Circus lascerà nuovamente il Vecchio Continente per le gare di Singapore, Austin, Città del Messico, San Paolo, Las Vegas e Qatar, prima del gran finale ad Abu Dhabi dal 10 al 12 dicembre.
Tra le principali novità figurano dunque il ritorno del Portogallo e della Turchia nel calendario iridato.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Le Sprint salgono a dieci: c’è anche Monza
Nel 2027 aumenteranno anche i weekend con gara Sprint, che passeranno da sei a dieci.
Per la prima volta ospiteranno una Sprint Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi. Il format tornerà invece su circuiti che lo hanno già sperimentato come Montreal, Silverstone, Monza, San Paolo e Lusail.
Per Monza non sarà un debutto: lo storico circuito italiano aveva già ospitato la Sprint nel 2021, vinta da Valtteri Bottas con la Mercedes.
Secondo i dati citati dalla Formula 1, dall’introduzione del format nel 2021 i weekend Sprint hanno registrato un pubblico complessivo superiore del 12% rispetto ai fine settimana senza gara corta.
Domenicali: “Un palcoscenico straordinario”
Il presidente e CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha sottolineato la varietà del nuovo calendario.
“Il calendario 2027 riunisce alcuni dei circuiti più iconici e delle città più vivaci del mondo”, ha dichiarato, accogliendo con soddisfazione il ritorno di Portogallo e Turchia e l’aumento delle Sprint.
Il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem ha invece evidenziato come il calendario combini tradizione, innovazione e coinvolgimento dei tifosi, mantenendo gli standard sportivi del campionato.
Formula 1 2027, il calendario completo
12-14 marzo – Bahrain, Sakhir (weekend Sprint)
19-21 marzo – Arabia Saudita, Jeddah
2-4 aprile – Australia, Melbourne (weekend Sprint)
9-11 aprile – Giappone, Suzuka (weekend Sprint)
16-18 aprile – Cina, Shanghai
30 aprile-2 maggio – Miami
21-23 maggio – Canada, Montreal (weekend Sprint)
4-6 giugno – Monaco, Montecarlo (weekend Sprint)
18-20 giugno – Portogallo, Portimão
2-4 luglio – Gran Bretagna, Silverstone (weekend Sprint)
9-11 luglio – Austria, Spielberg
23-25 luglio – Belgio, Spa-Francorchamps
30 luglio-1 agosto – Ungheria, Budapest
3-5 settembre – Italia, Monza (weekend Sprint)
10-12 settembre – Spagna, Madrid
24-26 settembre – Azerbaijan, Baku
1-3 ottobre – Turchia, Istanbul
8-10 ottobre – Singapore
22-24 ottobre – Stati Uniti, Austin
29-31 ottobre – Messico, Città del Messico
5-7 novembre – Brasile, San Paolo (weekend Sprint)
18-20 novembre – Las Vegas
3-5 dicembre – Qatar, Lusail (weekend Sprint)
10-12 dicembre – Abu Dhabi, Yas Island (weekend Sprint)
La Formula 1 2027 si svilupperà quindi su cinque continenti, con una stagione lunga nove mesi e un numero record di appuntamenti Sprint.