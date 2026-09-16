Mondiali canoa polo 2026, Italia Under 21 parte forte: quattro vittorie nella prima giornata

A Duisburg doppio successo per gli azzurrini contro Taipei e Portogallo. Bene anche la selezione femminile, che batte Belgio e Svizzera e cede di misura alla Francia.

Parte con il piede giusto il Mondiale 2026 di canoa polo per le Nazionali italiane Under 21. Nella prima giornata di gare a Duisburg, interamente dedicata alla fase iniziale dei tornei giovanili, le due selezioni azzurre raccolgono complessivamente quattro vittorie e una sola sconfitta.

Under 21 maschile, doppio successo per l’Italia

Nel torneo maschile gli azzurrini hanno iniziato il proprio cammino con due vittorie nette.

L’Italia ha superato Taipei per 7-2 e successivamente ha battuto anche il Portogallo per 7-1, conquistando così due successi nelle prime due partite della competizione.

Due vittorie e un ko per le azzurre

Buon avvio anche per la Nazionale femminile Under 21, protagonista di tre incontri nella prima giornata.

Le azzurre hanno esordito battendo il Belgio per 4-2, prima di arrendersi di misura alla Francia per 3-2.

La reazione è però arrivata immediatamente nella partita successiva, con il netto 4-1 sulla Svizzera che ha permesso all’Italia di chiudere la giornata con un bilancio positivo.

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Oggi entrano in gara anche le Nazionali Senior

Il programma dei Mondiali prosegue oggi, mercoledì 16 settembre, con l’ingresso in acqua anche delle squadre impegnate nei tornei Senior.

Tra giovedì e venerdì si completerà la seconda fase della competizione, prima dell’assegnazione dei titoli mondiali nel weekend.

Sabato 19 settembre saranno infatti incoronati i campioni Under 21, mentre domenica 20 toccherà alle categorie Senior.

I risultati dell’Italia Under 21

Maschile

Italia-Taipei 7-2

Italia-Portogallo 7-1

Femminile

Italia-Belgio 4-2

Francia-Italia 3-2

Italia-Svizzera 4-1

Un avvio quindi incoraggiante per le selezioni giovanili italiane, che arrivano alla prosecuzione del torneo con quattro successi già conquistati nella giornata inaugurale.