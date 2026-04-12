Sinner-Alcaraz, la resa dei conti: quanti punti ha già recuperato

Oggi è il giorno decisivo per l’Atp Montecarlo e la vetta del ranking Atp: Sinner e Alcaraz si sfidano per l’ennesima volta per un titolo

Alle ore 15 di oggi, ci sarà l’atto conclusivo del torneo di Montecarlo che, in questo caso, deciderà anche chi sarà il numero uno al mondo. Percorso netto per i primi due della classe, che sono stati bravissimi a mettere da parte ancora una volta la concorrenza e arrivare in finale.

Oggi, però, la sfida è ben più ampia rispetto al solo torneo di Montecarlo. Infatti, Sinner potrebbe scavalcare Alcaraz e tornare al primo posto nella classifica Atp. La distanza di punti tra i primi due al mondo impone, quindi, che chi vincerà oggi avrà in dote anche la vetta.

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Nell’aggiornamento del ranking di lunedì scorso, Sinner distava solo 1190 punti da Alcaraz. Con l’arrivo di entrambi in finale nel torneo monegasco, si trova ora a soli 240 punti dall’iberico. Di fatto, per via del torneo dell’anno scorso, ha già guadagnato più di 900 punti.

Chi vince tra Sinner e Alcaraz va al primo posto. Ma forse per poco

Bisogna ricordare, inoltre, che la finale di un torneo Masters 1000 mette in palio 350 punti. Ciò significa che, se Sinner dovesse vincere, salirebbe al primo posto con 110 punti di distacco, al contrario Alcaraz allungherebbe a +590 sull’azzurro.

Attenzione, però, a un altro fattore. Se Sinner dovesse vincere, Alcaraz avrebbe modo di riprendersi il trono la settimana successiva. Infatti, l’iberico giocherà a Barcellona dove difende la finale dello scorso anno. Gli basterebbe vincere il torneo per tornare subito davanti a Sinner in vista di Madrid.