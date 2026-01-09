Sinner-Alcaraz e quattro tornei ATP e WTA: una settimana di grande tennis su Sky e NOW

Dall’esibizione tra i numeri uno e due del mondo ai tornei di Adelaide, Auckland e Hobart: programmazione completa in diretta e streaming dal 10 al 17 gennaio.

Il grande tennis torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Sabato 10 gennaio riflettori puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i primi due giocatori del ranking mondiale, che si affrontano a Seul nello Hyundai Card Super Match, esibizione di lusso trasmessa in diretta dalle 8 del mattino su Sky e NOW. A seguire, da domenica 11 gennaio, spazio a quattro tornei ATP e WTA, in diretta fino alle finali di sabato 17 gennaio.

La sfida Sinner-Alcaraz

Il duello tra Sinner e Alcaraz rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica. L’esibizione sarà trasmessa live sabato 10 gennaio dalle ore 8 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con il commento di Luca Boschetto e Raffaella Reggi. L’incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8, oltre che in streaming su NOW.

Quattro tornei internazionali in diretta

Da domenica 11 a sabato 17 gennaio 2026, Sky e NOW seguiranno in diretta due tornei del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA:

Circuito ATP

ATP 250 Adelaide International (Adelaide, Australia)

ATP 250 ASB Classic (Auckland, Nuova Zelanda)

Circuito WTA

WTA 500 Adelaide International (Adelaide, Australia)

WTA 250 Hobart International (Hobart, Australia)

Sky Sport Tennis, il “campo centrale”

Sky Sport Tennis resta il canale di riferimento per tutti gli appassionati: qui sarà possibile seguire in diretta, con commento in italiano, tutti i match con protagonisti i tennisti italiani e le sfide più importanti dei tornei. Alcuni incontri andranno in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Grazie a Sky Sport Plus (per clienti Sky) ed Extra Match (per clienti NOW) sarà possibile scegliere quale campo seguire, accedendo a più incontri in contemporanea.

📺 Programmazione completa su Sky e NOW

Hyundai Card Super Match

Sabato 10 gennaio

Ore 8.00 – Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Ore 22.00 – Differita su TV8

Tornei ATP e WTA – Programmazione giornaliera

Lunedì 12 gennaio

Dalle 23.30 (domenica 11) alle 12.30 – Sky Sport Tennis: meglio dei 4 tornei

Dalle 8.00 alle 12.30 – Sky Sport Uno: meglio dei 4 tornei

Martedì 13 gennaio

Dalle 23.30 (lunedì 12) alle 12.30 – Sky Sport Tennis

Dalle 8.00 alle 12.30 – Sky Sport Uno

Mercoledì 14 gennaio

Dalle 23.30 (martedì 13) alle 12.30 – Sky Sport Tennis

Dalle 8.00 alle 12.30 – Sky Sport Uno

Giovedì 15 gennaio

Dalle 23.30 (mercoledì 14) alle 12.30 – Sky Sport Tennis

Dalle 8.00 alle 12.30 – Sky Sport Uno

Semifinali – Venerdì 16 gennaio

Ore 1.00 – 1ª semifinale ATP Auckland (Sky Sport Uno)

Ore 1.30 – 1ª semifinale WTA Adelaide (Sky Sport Tennis)

Ore 3.00 – 2ª semifinale ATP Auckland (Sky Sport Uno)

Ore 3.30 – 1ª semifinale ATP Adelaide (Sky Sport Tennis)

Ore 5.00 – 1ª semifinale WTA Hobart (Sky Sport Arena)

Ore 5.30 – 2ª semifinale WTA Adelaide (Sky Sport Tennis)

Ore 7.00 – 2ª semifinale WTA Hobart (Sky Sport Arena)

Ore 9.00 – 2ª semifinale ATP Adelaide (Sky Sport Tennis)

Finali – Sabato 17 gennaio