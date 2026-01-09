Sinner-Alcaraz e quattro tornei ATP e WTA: una settimana di grande tennis su Sky e NOW

Dall’esibizione tra i numeri uno e due del mondo ai tornei di Adelaide, Auckland e Hobart: programmazione completa in diretta e streaming dal 10 al 17 gennaio.
Il grande tennis torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Sabato 10 gennaio riflettori puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i primi due giocatori del ranking mondiale, che si affrontano a Seul nello Hyundai Card Super Match, esibizione di lusso trasmessa in diretta dalle 8 del mattino su Sky e NOW. A seguire, da domenica 11 gennaio, spazio a quattro tornei ATP e WTA, in diretta fino alle finali di sabato 17 gennaio.
La sfida Sinner-Alcaraz
Il duello tra Sinner e Alcaraz rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica. L’esibizione sarà trasmessa live sabato 10 gennaio dalle ore 8 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con il commento di Luca Boschetto e Raffaella Reggi. L’incontro sarà visibile anche in differita alle 22 su TV8, oltre che in streaming su NOW.
Quattro tornei internazionali in diretta
Da domenica 11 a sabato 17 gennaio 2026, Sky e NOW seguiranno in diretta due tornei del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA:
Circuito ATP
-
ATP 250 Adelaide International (Adelaide, Australia)
-
ATP 250 ASB Classic (Auckland, Nuova Zelanda)
Circuito WTA
-
WTA 500 Adelaide International (Adelaide, Australia)
-
WTA 250 Hobart International (Hobart, Australia)
Sky Sport Tennis, il “campo centrale”
Sky Sport Tennis resta il canale di riferimento per tutti gli appassionati: qui sarà possibile seguire in diretta, con commento in italiano, tutti i match con protagonisti i tennisti italiani e le sfide più importanti dei tornei. Alcuni incontri andranno in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.
Grazie a Sky Sport Plus (per clienti Sky) ed Extra Match (per clienti NOW) sarà possibile scegliere quale campo seguire, accedendo a più incontri in contemporanea.
📺 Programmazione completa su Sky e NOW
Hyundai Card Super Match
Sabato 10 gennaio
-
Ore 8.00 – Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz
Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW
-
Ore 22.00 – Differita su TV8
Tornei ATP e WTA – Programmazione giornaliera
Lunedì 12 gennaio
-
Dalle 23.30 (domenica 11) alle 12.30 – Sky Sport Tennis: meglio dei 4 tornei
-
Dalle 8.00 alle 12.30 – Sky Sport Uno: meglio dei 4 tornei
Martedì 13 gennaio
-
Dalle 23.30 (lunedì 12) alle 12.30 – Sky Sport Tennis
-
Dalle 8.00 alle 12.30 – Sky Sport Uno
Mercoledì 14 gennaio
-
Dalle 23.30 (martedì 13) alle 12.30 – Sky Sport Tennis
-
Dalle 8.00 alle 12.30 – Sky Sport Uno
Giovedì 15 gennaio
-
Dalle 23.30 (mercoledì 14) alle 12.30 – Sky Sport Tennis
-
Dalle 8.00 alle 12.30 – Sky Sport Uno
Semifinali – Venerdì 16 gennaio
-
Ore 1.00 – 1ª semifinale ATP Auckland (Sky Sport Uno)
-
Ore 1.30 – 1ª semifinale WTA Adelaide (Sky Sport Tennis)
-
Ore 3.00 – 2ª semifinale ATP Auckland (Sky Sport Uno)
-
Ore 3.30 – 1ª semifinale ATP Adelaide (Sky Sport Tennis)
-
Ore 5.00 – 1ª semifinale WTA Hobart (Sky Sport Arena)
-
Ore 5.30 – 2ª semifinale WTA Adelaide (Sky Sport Tennis)
-
Ore 7.00 – 2ª semifinale WTA Hobart (Sky Sport Arena)
-
Ore 9.00 – 2ª semifinale ATP Adelaide (Sky Sport Tennis)
Finali – Sabato 17 gennaio
-
Ore 2.00 – Finale ATP Auckland (Sky Sport Uno)
-
Ore 3.00 – Finale WTA Hobart (Sky Sport Arena)
-
Ore 3.00 – Finale WTA Adelaide (Sky Sport Tennis)
-
Ore 5.30 – Finale ATP Adelaide (Sky Sport Tennis)