La rivalità tra Sinner e Alcaraz è destinata a caratterizzare ancora il tennis dei prossimi anni: a tal proposito sono arrivate parole inaspettate.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dominato i tornei a cui hanno partecipato in questi ultimi mesi, compresi gli Slam. In finale ci sono sempre stati loro e soprattutto tra Roland Garros, Wimbledon e US Open – ma non solo – hanno fatto vivere finali incredibili. Occhio allora alle parole che sono arrivate proprio su di loro: a parlare è stato un’icona dell’universo tennistico.

Sinner-Alcaraz, la rivalità fa impazzire proprio tutti: le parole dell’ex tennista

A parlare della rivalità che si è ormai chiaramente creata tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stato un ex tennista che di questo sport ha fatto la storia. Si tratta di Roger Federer che ha dichiarato: “Penso che la rivalità tra gli attuali numero uno (lo spagnolo, ndr.) e numero due (l’italiano, ndr.) del mondo sia straordinaria per il tennis“.

“A mio avviso tutti sapevamo che fossero molto bravi, ma probabilmente non ci aspettavamo che dominassero in questo modo fin dall’inizio”.

“Devo ammettere – ha aggiunto in conclusione Federer – che è davvero impressionante, ma anche fantastico per il gioco. Sarà dura avere un terzo incomodo, ci vorrà tempo. Allo stesso tempo, però, mi chiedo per quanto tempo potranno continuare così. Loro la fanno sembrare facile, ma io ci sono passato e in realtà è dura”.