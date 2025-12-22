McGrath trionfa nello slalom di Alta Badia, Vinatzer e Sala nella top 15

Il norvegese rimonta Clément Noël nella seconda manche e conquista la quarta vittoria in carriera. Buoni segnali per l’Italia: Vinatzer decimo, Sala quattordicesimo dopo una grande rimonta.

Atle Lie McGrath conquista la quarta vittoria in carriera imponendosi nello slalom maschile di Alta Badia, gara che ha chiuso la cinque giorni di Coppa del Mondo sulle montagne italiane. Il norvegese, secondo a metà gara alle spalle di Clément Noël, ha costruito il successo nella seconda manche, completando il sorpasso sul francese e chiudendo con il tempo complessivo di 1’44″50.

Noël si è dovuto accontentare della seconda posizione, staccato di 30 centesimi, mentre completa il podio lo svizzero Loïc Meillard, terzo a 39 centesimi dal vincitore.

Per l’Italia arrivano segnali incoraggianti. Alex Vinatzer chiude al decimo posto: perde tre posizioni nella seconda manche ma conferma una maggiore continuità anche tra i pali stretti. «Sono deluso perché non ho fatto la differenza nel secondo settore – ha spiegato il finanziere altoatesino –. Ho spinto troppo e ho perso tempo. Sto cercando più fluidità in slalom, sperando di trovarla durante il periodo natalizio per arrivare al massimo a Madonna di Campiglio».

Ottima prova anche per Tommaso Sala. Ventiseiesimo dopo la prima manche, il poliziotto lecchese firma il secondo tempo nella seconda, recuperando dodici posizioni fino al quattordicesimo posto, confermando il buon momento dopo il settimo posto di Val d’Isère. «Sono partito a tutta per dare il massimo – ha raccontato –. Ho commesso un errore prima delle doppie e uno sulla penultima porta, ma la prestazione resta positiva».

Non hanno superato la prima manche Tobias Kastlunger, Mattia Canins, Simon Maurberger e Tommaso Saccardi.

In classifica generale Marco Odermatt resta al comando con 805 punti, davanti a Timon Haugan (360) e Lucas Braathen (358). Nella graduatoria di slalom Haugan sale a quota 245, seguito da Noël con 182 e Rasat con 180.

Il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo è in programma sabato 27 dicembre con il supergigante di Livigno.