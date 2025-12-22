Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il Tricolore ai portabandiera azzurri

Al Quirinale la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera agli alfieri dell’Italia Team olimpico e paralimpico. Pellegrino, Fontana, Brignone e Mosaner guideranno la delegazione ai Giochi.

È iniziato ufficialmente il cammino dell’Italia verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore ai portabandiera azzurri che guideranno la delegazione italiana nelle cerimonie di apertura.

Per i Giochi Olimpici, in programma il 6 febbraio 2026, i portabandiera saranno Federico Pellegrino e Arianna Fontana a Milano, mentre a Cortina d’Ampezzo sfileranno Federica Brignone e Amos Mosaner. In occasione delle Paralimpiadi, previste il 6 marzo 2026 a Verona, il Tricolore sarà affidato a Chiara Mazzel e René De Silvestro.

Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore universale dello sport:

«Le gare olimpiche e paralimpiche sono legate da valori umani e sociali. In un tempo difficile, il messaggio di pace e amicizia che gli atleti porteranno sarà fondamentale. Sono certo che renderete onore all’Italia con il vostro comportamento».

Abodi: “Un’eredità che va oltre i Giochi”

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha evidenziato il significato simbolico della cerimonia:

«Agli atleti non viene consegnato solo il Tricolore, ma la maglia azzurra, che rappresenta il sogno di tanti giovani. Mancano 46 giorni: lavoriamo per un appuntamento storico che lascerà un’eredità materiale e culturale fatta di rispetto, sport e lavoro condiviso».

Buonfiglio: “Mattarella è il nostro primo tifoso”

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha definito Milano-Cortina un evento unico:

«Dopo 20 anni i Giochi tornano in Italia. La scelta dei portabandiera è stata complessa, ma guidata dall’equilibrio e dall’oggettività. Il Tricolore resterà nei nostri confini, custodito da atleti che rappresentano il meglio dello sport italiano».

Buonfiglio ha inoltre annunciato che Stefania Constantini leggerà il giuramento olimpico durante la cerimonia di apertura.

De Sanctis: “Il movimento paralimpico è cresciuto”

Il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis ha rimarcato i progressi dello sport paralimpico:

«C’è ancora tanto da fare, ma il livello di considerazione, integrazione e competitività è cresciuto enormemente. L’Italia avrà una squadra capace di competere al massimo».

Le parole dei portabandiera

Grande emozione nelle dichiarazioni degli atleti scelti come alfieri.

Federica Brignone:

«Essere qui non era scontato. Portare la bandiera alle Olimpiadi in casa è un privilegio e una responsabilità. Voglio coglierne solo gli aspetti positivi».

Amos Mosaner:

«Accolgo questo ruolo con gioia e senso di responsabilità. Attraverso i risultati sportivi vogliamo trasmettere entusiasmo e valori olimpici».

Arianna Fontana:

«È una promessa ai giovani che sognano questo momento. Onoreremo la bandiera con rispetto e incrollabile coraggio».

Federico Pellegrino:

«Il mio pensiero va a mio nonno Gino. Questa bandiera rappresenta scelte, sacrifici e amore. Accolgo questo onore con gratitudine».