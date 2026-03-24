Sinner accelera a Miami: Moutet travolto e ottavi conquistati con autorità

Jannik Sinner ha superato senza particolari difficoltà anche il terzo turno del Masters 1000 di Miami, imponendosi sul francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e dodici minuti. Il numero 2 del seeding ha offerto una prestazione molto solida, soprattutto al servizio, confermando di attraversare una fase di grande controllo tecnico e mentale.

Grazie a questo risultato, l’azzurro si è qualificato per gli ottavi di finale, dove affronterà lo statunitense Alex Michelsen.

Primo set dominato: Sinner prende subito il controllo

La partita si è indirizzata molto presto verso il lato dell’italiano. Dopo un avvio in cui Moutet è riuscito a tenere il primo turno di servizio con fatica, Sinner ha alzato immediatamente il livello, concedendo pochissimo nei propri game e costruendo una lunga serie di punti consecutivi che ha spezzato l’equilibrio. Dal punteggio di 1-1, il match è diventato quasi un monologo: l’azzurro ha strappato il servizio al francese una prima volta senza concedere nulla e poi ha allungato ancora, arrivando rapidamente a servire per il set sul 5-1.

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Pur concedendo l’unica palla break dell’intero incontro, Sinner l’ha annullata con autorità e ha chiuso il parziale in appena 27 minuti. È stata una frazione in cui ha dato l’impressione di poter comandare ogni scambio, togliendo ritmo e fiducia all’avversario fin dai primi giochi.

Nel secondo parziale basta un’accelerazione per chiudere

La seconda frazione è stata leggermente più equilibrata, almeno nella fase iniziale. Moutet ha provato a restare aggrappato alla partita, riuscendo a tenere i primi due turni di battuta, ma nel quinto game Sinner ha nuovamente cambiato marcia. L’italiano si è procurato tre palle break consecutive, il francese le ha annullate, ma alla lunga ha dovuto cedere davanti alla pressione costante dell’azzurro, che ha trovato il break decisivo.

Da quel momento la partita si è incanalata rapidamente verso la conclusione, con i servizi a fare la differenza fino al 5-4 finale. Sinner ha poi chiuso con precisione, sfruttando il match point utile. Le statistiche hanno certificato la superiorità dell’azzurro: 7 ace, l’87% di punti vinti con la prima, 23 vincenti e 63 punti conquistati su 103 complessivi.