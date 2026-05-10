Offerto alla Juventus e ad altri due club di Serie A: non lo vuole nessuno - Sportface.it

Offerto alla Juventus e ad altri due club di Serie A: non lo vuole nessuno

Ci sono giocatori che fino a poco tempo fa avrebbero scatenato aste infinite, titoli enormi e telefonate continue tra dirigenti. Poi arriva un momento strano, quasi difficile da spiegare, in cui lo stesso nome continua a pesare, ma il mercato si ferma, prende tempo, guarda altrove.

Nelle ultime ore sarebbe successo proprio questo con un difensore di livello internazionale, uno che ha giocato finali, Champions League, grandi tornei e che fino a pochi anni fa sembrava fuori portata per quasi tutta la Serie A. Stavolta però la situazione sarebbe diversa.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore sarebbe stato proposto come opportunità a parametro zero a Juventus, Milan e Inter dal super agente Pini Zahavi. I nerazzurri avrebbero altre priorità tecniche ed economiche, mentre Juventus e Milan starebbero valutando i costi dell’operazione troppo alti rispetto ai margini attuali.

Il nome è quello di David Alaba.

Alaba proposto in Serie A: gli ostacoli da superare

Ed è qui che il discorso cambia davvero. Perché quando si parla di parametro zero, il tifoso spesso pensa subito all’affare semplice: niente cartellino, grande occasione, esperienza internazionale. In realtà il costo vero, ormai, sta quasi sempre altrove.

Nel caso di Alaba, in uscita dal Real Madrid, peserebbero soprattutto ingaggio, commissioni e condizioni fisiche. Dopo il grave infortunio al crociato e mesi molto complicati dal punto di vista atletico, i club italiani starebbero facendo ragionamenti molto più prudenti rispetto al passato. Nessuno mette in dubbio il curriculum, ma oggi il calcio ragiona sui bilanci quasi prima ancora che sul campo.

La Juventus, per esempio, starebbe cercando giocatori sostenibili dentro un nuovo equilibrio economico. Il Milan ha abbassato parecchio il monte stipendi rispetto agli anni scorsi. L’Inter, pur restando competitiva, continua a muoversi con attenzione sulle uscite e sull’età media della rosa.

Il calcio italiano continua a guardare certi campioni con rispetto, ma poi si ferma davanti ai numeri, agli stipendi e ai rischi di un investimento che potrebbe pesare per anni.