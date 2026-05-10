Si è rotto il tendine d'Achille, a Roma in stampelle: le sue condizioni - Sportface.it

Si è rotto il tendine d’Achille, a Roma in stampelle: le sue condizioni

Al Foro Italico si è presentato con le stampelle, il piede protetto e un’andatura inevitabilmente lenta, lontanissima dall’immagine dinamica che il circuito conosce da anni. Eppure era lì, accanto al campo, dentro l’allenamento, a parlare con calma e a seguire tutto senza staccarsi davvero dalla routine del torneo.

Certe immagini raccontano più di tante dichiarazioni. Perché il tendine d’Achille non è un fastidio qualunque, non è una contrattura da gestire qualche settimana. È uno di quegli infortuni che cambiano il modo di muoversi, di stare in piedi, perfino di salire una scala senza pensarci.

Questa volta, però, non tocca ad un tennista in attività, bensì ad un coach: Francisco Roig, ex membro del team di Rafael Nadal, oggi vicino a Iga Swiatek. Lo spagnolo si è procurato la rottura del tendine d’Achille.

Roig sempre al fianco di Swiatek anche con le stampelle

Roig ha comunque continuato a seguire gli allenamenti di Swiatek, pur muovendosi in stampelle. Una presenza diversa, inevitabilmente più limitata, ma ancora molto visibile accanto alla tennista polacca.

La notizia ha avuto subito peso dentro il circuito. Non tanto per il gossip dell’infortunio, quanto per ciò che comporta davvero. Un tendine d’Achille rotto vuol dire mesi lunghi, riabilitazione lenta, movimenti da ricostruire quasi da zero. Anche stare tante ore in piedi diventa complicato.

Swiatek sta proseguendo il lavoro previsto a Roma, al Foro Italico si continua a giocare sotto il sole e tra i campi pieni, ma quelle stampelle viste accanto agli allenamenti restano una delle immagini più forti di questa settimana romana.