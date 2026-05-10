MotoGP, Martin domina il GP di Francia: tripletta Aprilia a Le Mans, Bagnaia cade

Lo spagnolo vince davanti a Bezzecchi e Ogura nel quinto appuntamento del Mondiale 2026. Fuori Pecco Bagnaia mentre era secondo
Jorge Martin conquista il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, e regala all’Aprilia una storica tripletta sul circuito di Le Mans.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Lo spagnolo, scattato dall’ottava posizione in griglia dopo il successo ottenuto nella Sprint Race di sabato, taglia il traguardo davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura, terzo con l’Aprilia del team Trackhouse.
Per la casa di Noale si tratta di un risultato storico, con tre moto ai primi tre posti del GP francese.
Di Giannantonio ai piedi del podio, Bastianini settimo
Ai piedi del podio chiude Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, davanti alla KTM dello spagnolo Pedro Acosta.
Sesta posizione per Fabio Quartararo con la Yamaha davanti a Enea Bastianini, settimo sulla KTM Tech3.
Completano la top ten Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse, Fermin Aldeguer su Ducati Gresini e Luca Marini con la Honda.
Bagnaia cade mentre era secondo
Grande delusione invece per Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati, partito dalla pole position, è caduto al sedicesimo giro mentre occupava la seconda posizione alle spalle di Martin.
Per il due volte campione del mondo si interrompe così una gara che sembrava poter regalare punti importanti nella corsa iridata.