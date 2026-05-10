Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per l’Italia tra Gdynia e Portimao

Successi azzurri nei tornei internazionali junior: oro al Rhythmic Stars in Polonia e bronzo in Portogallo. Bene anche Piergentili e Fucci nei concorsi individuali

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la ginnastica ritmica italiana, protagonista tra Polonia e Portogallo nei tornei internazionali giovanili andati in scena sabato 9 maggio. Le azzurre conquistano medaglie e piazzamenti importanti sia a Gdynia, nell’ottava edizione del Rhythmic Stars, sia a Portimao, nel 33° RG International Tournament.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Oro azzurro al Rhythmic Stars di Gdynia

In Polonia arriva il successo nel concorso Junior Team grazie a Flavia Cassano, Elodie Margot Godioz e Veronica Zappaterreni, che chiudono al primo posto con il punteggio complessivo di 95.40.

Le giovani “farfalline”, guidate dalle tecniche Spela Alenka Mohar e Simona Ravaioli, con Marisa Stufano capodelegazione e Laura Lazzaroni in giuria, precedono la Polonia padrona di casa (94.75) e Israele (94.70).

Ottimi segnali anche nelle qualificazioni individuali di specialità: Cassano chiude al comando alla palla con 23.85, Godioz è terza al cerchio con 23.80 e settima alle clavette con 23.70, mentre Zappaterreni centra il terzo posto al nastro con 24.05. Tutte e tre le azzurre conquistano così l’accesso alle finali.

Bronzo junior per Musacci e Visentin a Portimao

Buone notizie anche dal Portogallo, dove Melissa Musacci ed Emma Visentin conquistano la medaglia di bronzo nel concorso Junior Team con il totale di 89.900.

Le due azzurre, seguite dalla tecnica Francesca Cupisti e con Luciana De Corso in giuria, chiudono alle spalle dell’Azerbaijan, vincitore con 94.000, e degli Stati Uniti, secondi con 92.600.

Nelle finali di specialità spicca soprattutto Musacci, quinta al cerchio con 23.150 e provvisoriamente al comando alle clavette con 24.200. Visentin, invece, ottiene la sesta posizione alla palla.

Piergentili domina il concorso generale in Portogallo

Nel torneo senior di Portimao arriva anche il successo individuale di Anna Piergentili. La ginnasta di Fabriano conquista il concorso generale con il punteggio di 103.650, precedendo la brasiliana Samara Sibino (102.250) e la polacca Olivia Maslov (99.750).

Alle sue spalle chiudono Elizabeta Havryliv, decima con 95.700, Carol Michelotti dodicesima con 95.050 e Ginevra Bindi sedicesima con 94.100.

Piergentili accede a tutte le finali di specialità, ottenendo inoltre i migliori punteggi al cerchio (27.0) e alle clavette (27.9). Michelotti centra invece la finale alle clavette con il sesto punteggio (25.5), mentre Bindi si qualifica al nastro con il terzo score (24.950) e al cerchio con il quinto (26.150).

Fucci settima nell’all around di Gdynia

A Gdynia arriva anche il settimo posto di Margherita Fucci nell’all around individuale con 103.800. La gara è stata vinta dalla polacca Liliana Lewinska (112.350), davanti all’israeliana Alona Tal Franco (111.200) e all’altra polacca Emilia Heichel (107.050).

La ginnasta azzurra ottiene la qualificazione alle finali di palla (26.150), clavette (26.800) e nastro (25.750).

Dodicesima invece Isabelle Tavano con 97.700, fermatasi a un passo dalle finali con il ruolo di prima riserva al cerchio e alle clavette.