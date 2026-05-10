Tutti pazzi per Andy Diaz alla Race for the Cure: entusiasmo al villaggio del Circo Massimo

Il campione del mondo indoor del triplo protagonista allo stand FIDAL in vista del Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno

Grande partecipazione al villaggio della Race for the Cure al Circo Massimo di Roma, dove nella giornata di sabato 9 maggio Andy Diaz ha incontrato tifosi e appassionati in occasione di un meet&greet organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento al Golden Gala Pietro Mennea, in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico, e nella collaborazione con Komen Italia per sostenere la lotta contro i tumori al seno.

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Selfie e autografi con il bronzo olimpico

Il campione del mondo indoor del salto triplo e bronzo olimpico ha richiamato tantissimi fan, famiglie e curiosi allo stand FIDAL allestito all’interno del villaggio della manifestazione romana.

Andy Diaz, accompagnato dal suo allenatore Fabrizio Donato, ha visitato l’area insieme a Lalla Ausiello, responsabile relazioni esterne di Komen Italia, ed Eliana Naso, COO dell’organizzazione.

Nel corso dell’evento l’azzurro ha incontrato anche il fondatore di Komen Italia, il professor Riccardo Masetti, e la presidente Alba Di Leone.

Diaz atteso protagonista al Golden Gala

Dopo il bagno di folla al Circo Massimo, l’attenzione si sposta ora sul Golden Gala Pietro Mennea del prossimo 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, dove Diaz sarà uno dei grandi protagonisti della serata internazionale di atletica.

Il triplista delle Fiamme Gialle si prepara così a vivere un’altra notte da protagonista davanti al pubblico italiano, dopo gli straordinari risultati ottenuti nella stagione indoor.