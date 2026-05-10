Canoa velocità, argento per Casadei e Tacchini in Coppa del Mondo a Szeged

Secondo podio azzurro nella tappa ungherese: la coppia italiana chiude seconda nel C2 500. Quinta piazza per Zironi e Rossetti nel K2 500 femminile

Arriva il secondo podio per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, in corso di svolgimento a Szeged, in Ungheria. Nella giornata conclusiva della manifestazione, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini conquistano il secondo posto nel C2 500 maschile.

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La coppia delle Fiamme Oro, argento olimpico ai Giochi di Olimpiadi di Parigi 2024, chiude la finale con il tempo di 1:36.32, alle spalle soltanto degli atleti neutrali Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, vincitori in 1:35.90. Terzo posto per i brasiliani Gabriel Assuncao e Jacky Jamael Nascimento con il crono di 1:37.16.

Per Casadei si tratta della seconda medaglia del weekend ungherese dopo il bronzo conquistato sabato nel C1 1000.

Zironi e Rossetti sfiorano il podio nel K2 500

Podio mancato di poco invece per Lucrezia Zironi e Giada Rossetti nel K2 500 femminile. Le azzurre delle Fiamme Azzurre chiudono al quinto posto con il tempo di 1:39.26, a poco più di due decimi dalla medaglia di bronzo.

La gara è stata vinta dalle tedesche Paszek e Jagsch in 1:36.92, davanti alle polacche Putto e Kakol (1:38.69) e alle spagnole Garcia Otero e Garcia Zabalegui (1:39.01).

Gli altri risultati degli azzurri a Szeged

Per Lucrezia Zironi arriva anche il nono posto nella finale B del K1 200 femminile, chiusa in 52.44. Successo per l’ucraina Ivanna Dyachenko in 40.36.

Olympia Della Giustina termina invece quinta nella finale B del C1 200 femminile con il tempo di 45.56, nella gara vinta da Yuliya Trushkina (AIN) in 45.32.

Nel K1 500 maschile Alessio Campari chiude al settimo posto nella finale B con il crono di 1:40.65. Vittoria al francese Francis Mouget in 1:38.01.

Achille Spadacini termina invece nono nella finale C con il tempo di 2:05.01, nella gara vinta dall’australiano Pierre van der Westhuyzen in 1:38.07.

Nel K2 500 maschile Giacomo Cinti e Andrea Domenico Di Liberto chiudono noni nella finale B con il tempo di 1:31.20, mentre Samuele Burgo e Tommaso Freschi sono noni nella finale C in 1:34.30.