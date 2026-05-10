Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Wujiang 2026: Zhao da record nella speed, Kalucka si impone al femminile. Italia fuori dal tabellone

Il 16enne cinese ferma il cronometro a 4.54 in semifinale, migliorando di quattro centesimi il suo stesso primato mondiale. Nessun azzurro tra i migliori sedici.

Grande spettacolo nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, di scena a Wujiang, in Cina. La giornata di domenica era riservata alla speed, disciplina che entrerà nel programma olimpico di Los Angeles 2028 con ben sei titoli assegnati per la prima volta nella storia dei Giochi.

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Zhao riscrive il record del mondo: 4.54 a soli 16 anni

La gara maschile ha avuto un protagonista su tutti. Il cinese Yicheng Zhao, appena sedicenne, ha fermato il cronometro a 4.54 durante la semifinale contro lo statunitense Samuel Watson, migliorando di quattro centesimi il primato mondiale che lui stesso aveva stabilito appena due settimane prima, il 28 aprile, agli Asian Beach Games. Un talento precocissimo che già detta i tempi della disciplina a livello mondiale.

In finale Zhao ha confermato la sua superiorità, regolando il connazionale Jianguo Long con il crono di 4.61 contro 5.63 e conquistando così anche la vittoria di tappa. Watson si è invece aggiudicato il bronzo nella finalina contro Michael Hom, chiusa con i tempi di 4.71 e 4.98.

Kalucka domina il tabellone femminile

Al femminile si è imposta la polacca Aleksandra Kalucka, bronzo olimpico a Parigi 2024. La portacolori della Polonia ha superato in finale la russa Elizaveta Ivanova con un netto 6.12 contro 7.62. Sul podio anche l’indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi, che nella finale per il terzo posto ha avuto la meglio sulla connazionale di squadra Natalia Kalucka per 6.17 a 6.39.

Italia fuori dal tabellone finale

Giornata da dimenticare per gli azzurri, nessuno dei quali è riuscito a conquistare un posto nel tabellone a eliminazione diretta riservato ai migliori sedici. In campo maschile Francesco Ponzinibio ha chiuso ventesimo, Matteo Zurloni ventitreesimo, Ludovico Fossali ventottesimo, Luca Robbiati trentanovesimo, Alessandro Boulos quarantesimo e Marco Rontini quarantaduesimo. In campo femminile Beatrice Colli si è fermata in ventunesima posizione, Agnese Fiorio venticinquesima, Sara Strocchi ventiseiesima e Giulia Randi trentaquattresima.