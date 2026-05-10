Festa della Scherma Paralimpica Under 14: emozioni e spettacolo al GPG di Riccione, rivivi l’evento su Assalto TV

Baby atleti protagonisti al 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving insieme ai testimonial Matteo Betti e Gianmarco Paolucci

Mattinata di emozioni e spettacolo a Riccione in occasione della Festa della Scherma Paralimpica Under 14, andata in scena nell’ambito del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving.

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L’evento speciale, promosso dalla Federazione Italiana Scherma, ha acceso i riflettori sulla scherma in carrozzina giovanile all’interno della più importante manifestazione dedicata ai giovani schermidori italiani.

A rendere ancora più speciale la giornata sono stati i testimonial azzurri Matteo Betti, due volte medagliato paralimpico, e Gianmarco Paolucci, campione del mondo nella sciabola a squadre, capitani delle due squadre protagoniste degli assalti disputati sulla pedana finale del PlayHall.

La scherma paralimpica protagonista a Riccione

Nel quindicesimo anno della FIS come “Federazione integrata”, con attività olimpica e paralimpica unite sotto un unico progetto federale, l’iniziativa ha regalato grande partecipazione e coinvolgimento tra famiglie, pubblico e giovani atleti.

Sono saliti in pedana Tobia Gollini (Club Scherma Koala), Salvatore Genito (Accademia Olimpica Beneventana), Cristian Ionut Gherghel (Scherma Viterbo), Riccardo D’Amato (SchermaBrescia), Massimiliano Da Lio (Circolo Scherma Attraverso), Anmol Pacca e Shuo Pacca (Club Scherma Chivasso), Mario Berni Canani (Club Scherma Salerno), Vittoria Santoro (CUS Catania), Lorenzo Frigo (Officina della Scherma) e Giulio Cherubini (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena).

Tutti i giovani schermidori sono stati protagonisti di una giornata speciale all’insegna dello sport, dell’inclusione e del divertimento.

Rivivi l’evento su Assalto – La TV della Scherma

La Festa della Scherma Paralimpica Under 14 è stata trasmessa su Assalto – La TV della Scherma⁠�, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV⁠�.

Per rivivere tutte le emozioni dell’evento è possibile rivedere la trasmissione completa sulla piattaforma cliccando su questo LINK.