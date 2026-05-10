Tiro a volo, De Filippis e Stanco argento nel trap misto ad Almaty: gli highlights su Tiro a Volo TV

L’Italia chiude al secondo posto nella Coppa del Mondo 2026. Cina Taipei vince con il nuovo record del mondo
Medaglia d’argento per l’Italia nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, andata in scena ad Almaty, in Kazakistan. Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco chiudono al secondo posto dopo una finale di altissimo livello, vinta dalla coppia di Cina Taipei.
Gli azzurri, che avevano dominato le qualificazioni con il miglior punteggio assoluto, terminano la gara con 33/40.
Gli highlights della finale sono disponibili su Tiro a Volo TV�, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV�.
Cina Taipei firma il nuovo record del mondo
Yang Kun-Pi e Liu Wan-Yu conquistano la vittoria con il punteggio di 36/40, risultato che vale anche il nuovo record del mondo della specialità.
Il precedente primato apparteneva agli italiani Daniele Resca e Jessica Rossi, che avevano fatto registrare il 35/40 poco più di un mese fa.
Rimonta azzurra dopo un avvio complicato
La finale non era iniziata nel migliore dei modi per De Filippis e Stanco, partiti con un 5/10 nella prima serie.
Con il passare delle serie, però, la coppia italiana è riuscita a recuperare terreno, salendo sul 14/20 a metà gara e superando India 2 nella corsa all’argento.
Nel punteggio finale De Filippis chiude con 18/20, mentre Stanco termina con 15/20 per il totale di 33/40.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
India terza, eliminata la Cina
Sul gradino più basso del podio sale India 2 con Vivaan Kapoor e Neeru Neeru, eliminati a una serie dalla conclusione con 24/30.
Fuori invece a metà finale la Cina di Bai Junming e Fan Xinyue, fermata sul punteggio di 13/20.