Giro d’Italia 2026, Magnier beffa Milan a Sofia: il francese conquista la terza tappa

Volata tiratissima nella Plovdiv-Sofia: il corridore della Soudal Quick-Step vince davanti all’azzurro della Lidl-Trek. Silva resta in maglia rosa

Paul Magnier conquista la terza tappa del Giro d’Italia 2026, la Plovdiv-Sofia di 175 chilometri, imponendosi allo sprint davanti a Jonathan Milan al termine di una volata risolta al fotofinish.

Il francese della Soudal Quick-Step centra così il secondo successo in questa edizione della corsa rosa dopo quello ottenuto nella prima frazione. Sul podio di giornata anche l’olandese Dylan Groenewegen della Unibet Rose Rockets.

Resta invece in maglia rosa l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva della XDS Astana.

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Fuga lunga fino agli ultimi metri

Anche la terza giornata bulgara del Giro è stata caratterizzata dalla fuga iniziale. Protagonisti Diego Pablo Sevilla, Alessandro Tonelli e Manuel Tarozzi, che hanno guadagnato fino a tre minuti di vantaggio sul gruppo.

Il plotone ha però mantenuto sotto controllo i battistrada, trovando il ricongiungimento soltanto a 400 metri dal traguardo, quando le squadre dei velocisti hanno aumentato il ritmo per preparare la volata finale.

Nello sprint conclusivo Magnier è riuscito a precedere Milan per pochi centimetri.

Silva conserva la maglia rosa

Non cambia la classifica generale, con Guillermo Thomas Silva ancora leader della corsa in 13h10’05”.

Alle sue spalle restano Florian Stork a 4 secondi ed Egan Bernal con lo stesso distacco. Quinto posto per Giulio Ciccone, a 6 secondi dalla vetta.

Magnier consolida invece la leadership nella classifica a punti della maglia ciclamino con 105 punti davanti a Jonathan Milan.

Lunedì riposo, martedì si riparte in Italia

Si chiude così la tre giorni del Giro d’Italia in Bulgaria. La corsa osserverà ora il primo giorno di riposo per consentire il trasferimento della carovana in Italia.

Martedì si tornerà in strada con la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri.

Ordine d’arrivo terza tappa

Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets)

Madis Mihkels

Matteo Malucelli

Erlend Blikra

Pascal Ackermann

Davide Ballerini

Tobias Lund Andresen

Enrico Zanoncello

Classifica generale

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) – 13h10’05”

Florian Stork +4”

Egan Bernal s.t.

Thymen Arensman +6”

Giulio Ciccone s.t.