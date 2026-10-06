Tennis su Sky e NOW, scatta lo Shanghai Masters con sei azzurri. A Pechino Paolini ed Errani inseguono il titolo in doppio

Da domani, mercoledì 7 ottobre, a domenica 18 il penultimo Masters 1000 della stagione con Cobolli, Musetti, Berrettini, Darderi, Arnaldi e Cinà. Fino all’11 ottobre prosegue il WTA 1000 China Open: orari e canali giorno per giorno.

Sei italiani nel tabellone del penultimo Masters 1000 dell’anno e due azzurre ancora in corsa a Pechino. Su Sky e in streaming su NOW la stagione del tennis prosegue con il Rolex Shanghai Masters, in programma da domani, mercoledì 7 ottobre, a domenica 18 ottobre, e con il China Open di Pechino, WTA 1000 che si chiude domenica 11 ottobre.

Shanghai, i sei azzurri in tabellone

A rappresentare l’Italia nel tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 cinese saranno Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Federico Cinà.

Pechino, Paolini ed Errani in corsa nel doppio

Nel China Open prosegue il cammino di Jasmine Paolini e Sara Errani, impegnate nel torneo di doppio femminile.

Sky Sport Plus ed Extra Match per seguire tutti i campi

Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, è attivo Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva che permette di seguire le immagini in diretta dai campi dei tornei trasmessi da Sky, insieme agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per accedere basta sintonizzarsi sul canale 203 e premere il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet.

I clienti NOW possono contare su Extra Match, il servizio con canali aggiuntivi dedicati alle immagini live dai campi, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.

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Il programma di Shanghai e Pechino su Sky e NOW

Mercoledì 7 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 6 – 1ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Uno: dalle 6 – 1ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Arena: dalle 6 – 1ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Max: dalle 7 e dalle 13 – 8ª giornata WTA 1000 Pechino

Sky Sport Mix: dalle 13 – 8ª giornata WTA 1000 Pechino

Giovedì 8 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 6 – 2ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Uno: dalle 6 – 2ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Arena: dalle 6 – 2ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Max: alle 9 – 1° quarto di finale WTA 1000 Pechino; alle 13 – 2° quarto di finale WTA 1000 Pechino

Sky Sport Mix: alle 13 – 2° quarto di finale WTA 1000 Pechino

Venerdì 9 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 6 – 3ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Arena: dalle 6 – 3ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Max: alle 9 – 3° quarto di finale WTA 1000 Pechino; alle 13 – 4° quarto di finale WTA 1000 Pechino

Sabato 10 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 6 – 4ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Arena: dalle 6 – 4ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Max: alle 9 – 1ª semifinale WTA 1000 Pechino; alle 13 – 2ª semifinale WTA 1000 Pechino

Domenica 11 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 6 – 5ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Arena: dalle 6 – 5ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Max: alle 13.30 – finale WTA 1000 Pechino

Lunedì 12 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 6 – 6ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Uno: dalle 6 – 6ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Martedì 13 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 6 e dalle 12 – 7ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Arena: dalle 12 – 7ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Mercoledì 14 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 6 e dalle 12 – 8ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Arena: dalle 12 – 8ª giornata ATP Masters 1000 Shanghai

Giovedì 15 ottobre

Sky Sport Uno: alle 8.30 – 1° quarto di finale ATP Masters 1000 Shanghai; alle 12 – 2° quarto di finale ATP Masters 1000 Shanghai

Venerdì 16 ottobre

Sky Sport Uno: alle 8.30 – 3° quarto di finale ATP Masters 1000 Shanghai; alle 12 – 4° quarto di finale ATP Masters 1000 Shanghai

Sabato 17 ottobre

Sky Sport Tennis: alle 10.30 – 1ª semifinale ATP Masters 1000 Shanghai; alle 13 – 2ª semifinale ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Uno: alle 10.30 – 1ª semifinale ATP Masters 1000 Shanghai; alle 13 – 2ª semifinale ATP Masters 1000 Shanghai

Domenica 18 ottobre

Sky Sport Tennis: alle 10.30 – finale ATP Masters 1000 Shanghai

Sky Sport Uno: alle 10.30 – finale ATP Masters 1000 Shanghai