Figc commissariata, il Coni affida la Federcalcio a Giovanni Malagò: elezioni entro il 31 gennaio 2027

La decisione nella Giunta Nazionale del Coni riunita oggi al Foro Italico, su proposta del presidente Buonfiglio. Il commissario dovrà portare la Federazione al voto per il rinnovo dei vertici.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata commissariata. A guidarla sarà Giovanni Malagò, nominato commissario dalla Giunta Nazionale del Coni, riunita oggi, martedì 6 ottobre, al Foro Italico di Roma.

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La proposta del presidente Buonfiglio

A proporre il commissariamento, nel corso della 1.177ª riunione della Giunta, è stato il presidente del Coni, Buonfiglio. Il mandato affidato a Malagò ha un obiettivo preciso: portare la Federcalcio a nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027.

La riunione si è aperta alle 13 e, non essendoci altri punti da deliberare, si è conclusa alle 13.15.