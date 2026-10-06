F1 a Singapore, MotoGP in Indonesia e Superbike a Estoril: orari e programma tv del weekend su Sky e NOW

Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre tre mondiali in diretta. Il GP di Formula 1 a Marina Bay è in programma domenica alle 14, la MotoGP a Mandalika domenica alle 9. A Estoril il penultimo round della WorldSBK, con Race 1 in chiaro su TV8.

Un altro weekend di motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre la Formula 1 corre il Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay, la MotoGP è a Mandalika per il GP dell’Indonesia e la WorldSBK fa tappa a Estoril per il Round del Portogallo, penultimo appuntamento della stagione.

F1, il Gran Premio di Singapore: semaforo verde domenica alle 14

Il GP di Singapore, diciassettesima prova del Mondiale 2026, va in onda in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Il weekend comincia giovedì alle 11.30 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì è prevista l’unica sessione di prove libere alle 10.30, seguita dalle qualifiche Sprint alle 14.30. Sabato alle 11 si corre la Sprint, mentre alle 15 scattano le qualifiche del Gran Premio. Il via della gara è fissato per domenica alle 14.

La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini, con il commento di Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche sono curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli, che durante la stagione si alternano tra studio e circuito. Dopo la gara spazio a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti.

Il programma completo della F1 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW

Giovedì 8 ottobre

Ore 11.30: Conferenza stampa piloti (differita)

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 9 ottobre

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 14: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: Paddock Live Show

Ore 16.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 10 ottobre

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 11: F1 – Sprint

Ore 12: Paddock Live

Ore 14.15: Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Domenica 11 ottobre

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 – Gara

Ore 16: Paddock Live Post-Gara

Ore 16.30: Debriefing

Ore 17: Notebook

Ore 17.15: Race Anatomy

MotoGP, il GP dell’Indonesia a Mandalika: gara domenica alle 9

Il Motomondiale è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Si comincia giovedì alle 10 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì la prima sessione di prove libere della MotoGP è alle 4.40, le pre-qualifiche alle 8.55. Sabato la seconda sessione di prove è alle 4.05, le qualifiche alle 4.45 e la Sprint alle 8.55. Il weekend si chiude con la gara di domenica alle 9. In pista anche Moto2 e Moto3.

Il racconto è affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce il pre e il post gara, mentre gli aggiornamenti dalla pista sono di Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Rosario Triolo e Mattia Pasini commentano Moto2 e Moto3.

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Il programma completo della MotoGP su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW

Giovedì 8 ottobre

Ore 10: Conferenza stampa piloti

Ore 14.15: Paddock Pass

Venerdì 9 ottobre

Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 4.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 7.10: Moto3 – Pre-Qualifiche

Ore 8: Moto2 – Pre-Qualifiche

Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live Show

Ore 10.45: Talent Time

Sabato 10 ottobre

Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 4.05: MotoGP – Prove Libere 2

Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 6.40: Moto3 – Qualifiche

Ore 7.35: Moto2 – Qualifiche

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.55: MotoGP – Sprint

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.30: Talent Time

Domenica 11 ottobre

Ore 4.35: Warm Up MotoGP

Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: Moto3 – Gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.15: Moto2 – Gara

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 8.30: Grid

Ore 9: MotoGP – Gara

Ore 10: Zona Rossa

Ore 11: Race Anatomy

Superbike, il Round del Portogallo a Estoril con Race 1 in chiaro su TV8

Il penultimo appuntamento della stagione WorldSBK va in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con Race 1 trasmessa in chiaro anche su TV8. Venerdì le prove libere sono alle 11.15 e alle 15.55. Sabato la Superpole è alle 12.10 e Race 1 alle 16.30. Domenica la Superpole Race è alle 12.10, mentre Race 2 scatta alle 16.30.

Il programma completo della SBK su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 e NOW

Venerdì 9 ottobre

Ore 11.15: SBK – Prove Libere 1

Ore 15.55: SBK – Prove Libere 2

Ore 16.55: SSP – Super Pole

Sabato 10 ottobre

Ore 12.10: SBK – Super Pole

Ore 14.55: SSP – Race 1

Ore 16.15: Pre SBK (anche su TV8)

Ore 16.30: SBK – Race 1 (anche su TV8)

Ore 16.55: Post SBK (anche su TV8)

Domenica 11 ottobre

Ore 11.55: Pre SBK

Ore 12.10: SBK – Super Pole Race

Ore 12.25: Post SBK

Ore 14.55: SSP – Race 2

Ore 16.15: Pre SBK

Ore 16.30: SBK – Race 2

Ore 15.55: Post SBK

Per tutto il weekend aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sui canali social di Sky Sport, con risultati, highlights e approfondimenti.