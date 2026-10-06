Europei di ciclismo, Italia d’oro nella staffetta mista juniores a Lubiana: battute Polonia e Svizzera

Il sestetto azzurro con Balliana, Fedrizzi, Pezzo Rosola, Ballan, Bianchi e Rossignoli copre i 44 chilometri in 1h07’22” e conquista il titolo europeo. Polonia seconda a 23 secondi, Svizzera terza a 30.

L’Italia è campione d’Europa nella staffetta mista juniores. Agli Europei di ciclismo di Lubiana, gli azzurri hanno conquistato l’oro con il sestetto formato da Enrico Balliana, Brandon Fedrizzi, Patrik Pezzo Rosola, Azzurra Ballan, Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli.

Azzurri davanti a Polonia e Svizzera

L’Italia ha coperto i 44 chilometri del percorso in 1h07’22”, precedendo la Polonia, seconda a 23 secondi, e la Svizzera, terza a 30 secondi. Quarta posizione per la Germania, staccata di 47 secondi.

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L’ordine di arrivo della cronometro a squadre mista juniores

1. Italia in 1h07’22″19

2. Polonia +23″01

3. Svizzera +30″08

4. Germania +47″47

5. Lussemburgo +1’35″02

6. Ucraina +2’39″27

7. +2’50″11

8. Austria +3’00″88

9. +3’53″58

10. Romania +7’02″51