Basket su Sky e NOW, settimana piena: Milano e Virtus in EuroLeague, Napoli in EuroCup e il derby di Roma in Serie A

Oggi e domani il secondo turno di EuroCup, con cinque italiane in campo. Giovedì Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano e Bayern Monaco-Virtus Bologna aprono il Round 4 di EuroLeague. Domenica 11 ottobre, nella terza giornata di LBA, Milano-Treviso e il derby Maxima Roma-BC Roma.

Sei giorni di basket su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, martedì 6 ottobre, a domenica 11 ottobre vanno in onda il secondo turno della BKT EuroCup, la quarta giornata della Turkish Airlines EuroLeague e la terza giornata della LBA Serie A SisalClub, con il derby romano tra Maxima Roma e BC Roma.

EuroCup, oggi e domani il Round 2 con sei squadre italiane

Si parte oggi con tre partite. Alle 18.30 Ankara-Maxima Roma su Sky Sport Basket, alle 19 Buducnost-Napoli su Sky Sport 251 e alle 20 Aquila Trento-Slask Wroclaw su Sky Sport Basket e Sky Sport Mix.

Anche domani, mercoledì 7 ottobre, sono in programma tre sfide. Alle 18 Cluj Napoca-Reyer Venezia su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, alle 19.30 Derthona Tortona-Le Mans su Sky Sport Arena e alle 20 BC Roma-Lietkabelis su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket.

Il programma del Round 2 della BKT EuroCup su Sky e NOW

Martedì 6 ottobre

Ore 18.30: Ankara-Maxima Roma – Sky Sport Basket – Telecronaca Geri De Rosa

Ore 19: Buducnost-Napoli – Sky Sport 251 – Telecronaca Davide Fumagalli

Ore 20: Aquila Trento-Slask Wroclaw – Sky Sport Basket e Sky Sport Mix – Telecronaca Andrea Solaini

Mercoledì 7 ottobre

Ore 18: Cluj Napoca-Reyer Venezia – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket – Telecronaca Giovanni Poggi

Ore 19.30: Derthona Tortona-Le Mans – Sky Sport Arena – Telecronaca Calogero Destro

Ore 20: BC Roma-Lietkabelis – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket – Telecronaca Sandro Pugliese

EuroLeague, giovedì Maccabi-Milano e Bayern-Virtus

Ad aprire la quarta giornata di EuroLeague saranno le due italiane, entrambe in campo giovedì 8 ottobre. Alle 18 l’Armani Olimpia Milano affronta il Maccabi Tel Aviv, alle 20 la Virtus Bologna sfida il Bayern Monaco: entrambe le partite sono su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Dalle 17.45 lo studio pre partita è condotto da Dalila Setti con Andrea Meneghin e Davide Pessina.

Venerdì 9 ottobre il turno prosegue con Olympiacos-Anadolu Efes alle 20.15 su Sky Sport Basket e Barcellona-Zalgiris alle 20.30 su Sky Sport Arena.

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Il programma del Round 4 della Turkish Airlines EuroLeague su Sky e NOW

Giovedì 8 ottobre

Ore 17.45: Studio Basket Eurolega – con Dalila Setti, Andrea Meneghin e Davide Pessina

Ore 18: Maccabi Tel Aviv-Armani Olimpia Milano – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket – Telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghin

Ore 20: Bayern Monaco-Virtus Bologna – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket – Telecronaca Flavio Tranquillo, commento Davide Pessina

Venerdì 9 ottobre

Ore 20.15: Olympiacos-Anadolu Efes – Sky Sport Basket – Telecronaca Davide Fumagalli

Ore 20.30: Barcellona-Zalgiris – Sky Sport Arena – Telecronaca Andrea Solaini

Serie A, domenica Milano-Treviso e il derby romano

Domenica 11 ottobre è la volta della terza giornata di LBA Serie A SisalClub, con due partite in diretta. Alle 16 Armani Olimpia Milano-Universo Treviso su Sky Sport Basket, con la telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi. Alle 18.15, su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, il derby Maxima Roma-BC Roma, raccontato da Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con interviste e approfondimenti a bordocampo di Gaia Accoto.

Prima e dopo entrambe le gare, studi condotti da Giulia Cicchinè con Andrea Meneghin e Chicca Macchi.

Il programma della terza giornata di LBA Serie A SisalClub su Sky e NOW

Domenica 11 ottobre

Ore 16: Armani Olimpia Milano-Universo Treviso – Sky Sport Basket – Telecronaca Andrea Solaini, commento Chicca Macchi

Ore 18.15: Maxima Roma-BC Roma – Sky Sport Uno e Sky Sport Basket – Telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghin, inviata Gaia Accoto

Studi

Dalle 15.30, dalle 18 e dalle 20.15: Studio Basket Serie A – con Giulia Cicchinè, Andrea Meneghin e Chicca Macchi

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