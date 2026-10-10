Shanghai Masters, Darderi eliminato da Tsitsipas: finisce l’avventura degli italiani

L’azzurro, numero 21 del mondo e 18esima testa di serie, cede al greco in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Non ci sono più italiani in tabellone.
Luciano Darderi saluta il Rolex Shanghai Masters al secondo turno. Il tennista azzurro, numero 21 del ranking mondiale e 18esima testa di serie del tabellone, è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas.
Il numero 43 del mondo si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4, conquistando così l’accesso al turno successivo.
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Darderi eliminato da Tsitsipas
Per Darderi termina dunque il cammino nel penultimo ATP Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento del Qi Zhong Tennis Center di Shanghai e dotato di un montepremi complessivo di 9.415.725 dollari.
Dopo l’eliminazione di Matteo Arnaldi, uscito anch’egli al secondo turno, con il ko di Darderi non restano più tennisti italiani nel tabellone del Masters 1000 di Shanghai.