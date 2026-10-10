Mondiali di judo, Asya Tavano batte la campionessa olimpica Souza e si gioca il bronzo nei +78 kg

A Baku l’azzurra, fermata ai quarti dalla sudcoreana Lee, si rilancia nei recuperi superando per ippon la brasiliana oro a Parigi. Nel Final Block la sfida a Mariia Ivanova per la prima medaglia iridata della carriera. Fuori al primo turno Erica Simonetti.

Asya Tavano è a un passo dal primo podio mondiale della carriera. Ai Campionati Mondiali di judo di Baku, la 24enne friulana ha conquistato l’accesso alla finale per il bronzo nei +78 kg, al termine di una sessione mattutina di alto livello alla National Gymnastics Arena.

Numero 6 della World Ranking List e già quattro volte sul podio agli Europei, l’azzurra affronterà Mariia Ivanova nel Final Block, nella sfida che assegna una delle due medaglie di bronzo.

Due vittorie per arrivare ai quarti

Tavano ha aperto la sua gara superando la padrona di casa Madina Kaisinova con due yuko. Agli ottavi ha poi eliminato per ippon la belga Gabrielle Bouvier, conquistando i quarti di finale.

Qui la corsa verso la semifinale si è fermata contro la 19enne sudcoreana Hyeonji Lee, che si è imposta in appena 38 secondi e ha poi raggiunto la finale per il titolo.

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L’impresa ai recuperi contro Beatriz Souza

La reazione dell’azzurra è arrivata subito nel tabellone dei recuperi, contro un’avversaria di primissimo piano: la brasiliana Beatriz Souza, campionessa olimpica in carica. Tavano si è portata avanti con uno yuko e ha poi chiuso l’incontro con un ippon, guadagnandosi la possibilità di salire sul podio.

Simonetti fuori al primo turno

Niente da fare invece per l’altra italiana in gara nei pesi massimi, Erica Simonetti, eliminata al primo turno dalla giapponese Mao Arai per somma di sanzioni.

La finale per l’oro dei +78 kg metterà di fronte Hyeonji Lee e la francese Romane Dicko.