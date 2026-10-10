F1 Singapore, Verstappen vince la Sprint: doppio podio Ferrari con Hamilton e Leclerc

L’olandese della Red Bull conquista la Sprint dopo il successo di Sepang e la pole. Hamilton chiude secondo davanti a Leclerc, Antonelli quarto. Russell a muro al secondo giro, contatto Norris-Piastri nell’ultimo passaggio.

Max Verstappen vince la Sprint Race del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1 e conferma il suo momento positivo dopo il successo di Sepang e la pole position conquistata ieri.

La gara è scattata con circa mezz’ora di ritardo a causa della pioggia. Verstappen ha poi preso il comando e ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi, chiudendo davanti alle due Ferrari.

Hamilton secondo, Leclerc completa il podio

Lewis Hamilton, protagonista di un’ottima partenza che gli ha permesso di guadagnare diverse posizioni, ha concluso al secondo posto a 2″591 dal vincitore. Terza posizione per Charles Leclerc, staccato di 16″871.

Ai piedi del podio Andrea Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes. L’italiano guadagna così altri punti nei confronti del compagno di squadra George Russell, finito contro le barriere al secondo giro mentre si trovava al comando della gara davanti a Verstappen.

Antonelli sale così a 89 punti di vantaggio su Russell nella classifica mondiale piloti.

Disastro McLaren nell’ultimo giro

Finale da dimenticare per la McLaren. Nell’ultimo giro Lando Norris e Oscar Piastri, che occupavano rispettivamente la quarta e la quinta posizione, sono entrati in contatto.

Piastri è stato costretto al ritiro, mentre Norris è riuscito a raggiungere il traguardo in ottava posizione. A punti anche Liam Lawson con Racing Bulls, Oliver Bearman con Haas e Nico Hulkenberg con Audi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

F1 Singapore, ordine d’arrivo della Sprint

1. Max Verstappen (Red Bull) 34’48″162

2. Lewis Hamilton (Ferrari) +2″591

3. Charles Leclerc (Ferrari) +16″871

4. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +17″238

5. Liam Lawson (Racing Bulls) +20″632

6. Oliver Bearman (Haas) +24″312

7. Nico Hulkenberg (Audi) +27″525

8. Lando Norris (McLaren) +28″272

9. Pierre Gasly (Alpine) +36″220

10. Esteban Ocon (Haas) +37″640

Classifica mondiale piloti

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 325 punti

2. George Russell (Mercedes) 236

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 221

4. Charles Leclerc (Ferrari) 197

5. Max Verstappen (Red Bull) 196

6. Lando Norris (McLaren) 189

7. Oscar Piastri (McLaren) 128

8. Isack Hadjar (Red Bull) 96

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 69

10. Pierre Gasly (Alpine) 41

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38

12. Franco Colapinto (Alpine) 27

13. Oliver Bearman (Haas) 23

14. Gabriel Bortoleto (Audi) 10

15. Nico Hulkenberg (Audi) 9

16. Carlos Sainz (Williams) 7

17. Esteban Ocon (Haas) 7

18. Fernando Alonso (Aston Martin) 7

19. Alexander Albon (Williams) 5

20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1

Classifica mondiale costruttori

1. Mercedes 561 punti

2. Ferrari 418

3. McLaren 317

4. Red Bull 306

5. Racing Bulls 94

6. Alpine 68

7. Haas 30

8. Audi 19

9. Williams 12

10. Aston Martin 7

11. Cadillac 0