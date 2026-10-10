Fisi, nessun presidente eletto a Verona: finisce l’era Roda, si torna al voto

Nessuno dei tre candidati ha raggiunto il quorum necessario nell’assemblea federale. Roda si ferma al 57,88% e non potrà ricandidarsi: nuove elezioni entro 90 giorni.

Nessun presidente eletto e fine dell’era Flavio Roda alla guida della Federazione Italiana Sport Invernali. L’assemblea federale ordinaria elettiva della Fisi, riunita a Verona, si è conclusa senza una scelta definitiva perché nessuno dei tre candidati ha raggiunto il quorum necessario.

Roda, presidente della Federazione dal 2012 e oltre il limite dei tre mandati, avrebbe dovuto ottenere almeno il 66,67% dei voti per essere confermato. Si è invece fermato al 57,88%, pari a 48.015 preferenze.

Noris al 35,97%, Bortoluzzi al 2,52%

Per gli altri due candidati sarebbe stata sufficiente la maggioranza del 50% più uno. Rosario Maria Noris ha ottenuto il 35,97%, con 29.838 voti, mentre Roberto Bortoluzzi si è fermato al 2,52%, pari a 2.087 preferenze.

Nessuno ha quindi raggiunto la soglia necessaria per l’elezione e la Federazione dovrà tornare alle urne.

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Nuove elezioni entro 90 giorni

Secondo quanto previsto, dovrà essere convocata una nuova assemblea elettiva entro 90 giorni. Roda, alla luce dell’esito di Verona, non potrà presentare una nuova candidatura.

Resta ora da definire la gestione della fase transitoria. Il presidente uscente dovrà decidere se rimanere in carica per l’ordinaria amministrazione fino alle prossime elezioni oppure dimettersi, scenario che aprirebbe la strada al commissariamento della Fisi.

In quest’ultimo caso, considerato che gli sport invernali entreranno nel pieno della stagione agonistica, i tempi per la nuova assemblea elettiva potrebbero allungarsi.