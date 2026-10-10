Moto GP, sorpresa a Mandalika: Fernandez in pole, Marquez e Martin in agguato

L’asfalto rovente indonesiano stravolge i pronostici della vigilia lanciando un protagonista inatteso. A Mandalika in pole finisce un sorprendente Raul Fernandez, abilissimo a tener testa alle temperature estreme.
Il guizzo di Fernandez e la beffa subita da Bezzecchi
Tutti attendevano il duello al vertice, ma la scena del Gran Premio d’Indonesia va a Raul Fernandez. Sulla pista di Mandalika, infuocata con i suoi 60 gradi di asfalto, lo spagnolo del team Aprilia Trackhouse sfodera un giro perfetto e conquista la prima pole position in carriera nella classe regina. Un risultato che rimescola le carte in questo 17esimo appuntamento del Mondiale 2026.
Fernandez precede l’italiano Marco Bezzecchi. Il pilota del team Aprilia Ufficiale aveva da poco siglato un solido 1:28.961, che sembrava bastare, ma dovrà accontentarsi della seconda posizione, staccato di 109 millesimi dal leader. La prima fila della griglia accoglie anche Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati Pertamina VR46. Il romano chiude il suo turno a 196 millesimi di ritardo e festeggia in pista il suo compleanno.
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Marquez e Martin inseguono il vertice, Bagnaia parte indietro
In seconda fila, invece, la corsa per il titolo. Marc Marquez piazza la Ducati Factory in 4a posizione, a 266 millesimi da Fernandez. Lo spagnolo giudica la giornata superiore alle aspettative, rivelando che avrebbe potuto anche essere più lontano. Subito a ruota, con 0.300 di ritardo, gravita Jorge Martin su Aprilia Ufficiale. Il madrileno ammette di faticare sempre il venerdì, avvertendo che sul passo gara Marquez potrebbe viaggiare più veloce. Fermin Aldeguer, caduto nel finale di qualifica, ottiene la sesta casella a 380 millesimi su Ducati Gresini.
Scorrendo i tempi, Ai Ogura occupa la 7a posizione a 0.427, seguito da Alex Marquez a 0.534 e da un deluso Pedro Acosta a 0.556.
Qualifica amara per Francesco Bagnaia, che porta la sua Ducati Factory solo in decima posizone a 0.934 dal leader. Un distacco siderale che certifica ormai un idillio finito. Franco Morbidelli ottiene la casella numero 11 a 0.938, Fabio Quartararo la 12 a 0.985. Partenza in salita per Enea Bastianini, che scatteràa in 14esima psozione, e Luca Marini in 15esima.Alle ore 09.00 italiane la sprint, le 15.00 in Indonesia, identico orario della gara domenicale.